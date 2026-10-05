Calle del distrito de Santiago de Surco cambiará de nombre a "Avenida BTS" por una semana para recibir a fans

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por BTS continúa creciendo en Lima y ahora llegó hasta las calles del distrito de Santiago de Surco. La comunidad BTS Perú Fan Club, en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco, anunció que una vía del distrito cambiará temporalmente de nombre para rendir homenaje al grupo surcoreano y recibir a los integrantes y sus seguidores.

BTS tendrá su propia avenida en Surco

Según la publicación compartida por el fan club, del 5 al 11 de octubre, la calle Sacramento llevará de manera temporal el nombre de "Avenida BTS". La intervención forma parte de ROAD TO 7, identificada también con las etiquetas #RoadTo7, #LimaTheCity y #BTSPERU.

ROAD TO 7 es una iniciativa y ruta de bienvenida creada por el fanclub BTS Perú para recibir a BTS en el marco de sus conciertos del ARIRANG Tour en el Estadio San Marcos en Lima. Consiste en un proyecto a gran escala que reúne a la comunidad de fans (ARMY) a través de actividades culturales, turísticas, artísticas y de impacto ambiental antes, durante y después del evento.

La nueva denominación podrá encontrarse en la zona de la avenida Las Nazarenas, cuadra 8, en Surco, un punto que los organizadores han identificado como la estación Surco dentro de esta ruta especial.

La propuesta busca que la ciudad también sea protagonista de la celebración y que los seguidores puedan visitar estos espacios antes del concierto. De esta manera, ARMY podrá encontrar referencias al grupo incluso fuera del recinto donde se desarrollará el esperado espectáculo.

Av BTS

Una ruta para recibir a BTS

La publicación también señala que la denominada Avenida BTS será una parada más de Lima The City, concepto que busca convertir diferentes lugares de la capital en escenarios de bienvenida para el grupo y sus seguidores.

La iniciativa ha generado entusiasmo entre los fanáticos peruanos, quienes podrán acercarse al lugar durante los días en que la vía conserve su nombre temporal. El anuncio invita además a la comunidad ARMY a guardar la información, compartirla y planificar su recorrido antes del concierto.

La participación de la Municipalidad de Santiago de Surco suma además un componente simbólico, al permitir que una calle del distrito adopte temporalmente el nombre de uno de los grupos de K-pop más populares del mundo.

Así, Lima continúa preparándose para recibir a BTS con distintas iniciativas que buscan acercar la celebración a sus fanáticos. Durante una semana, una calle de Surco dejará atrás su denominación habitual para convertirse en la Avenida BTS, un detalle que promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados por ARMY antes del esperado concierto.