BTS en Perú: Grupo 5 se une a la fiebre ARMY y anuncia streaming party antes de los conciertos en Lima

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expectativa por el regreso de BTS a Lima continúa creciendo y ahora suma una nueva actividad para los seguidores peruanos. Christian Yaipén, vocalista principal de Grupo 5, anunció una streaming party dedicada a la agrupación surcoreana, que se realizará este miércoles 30 de setiembre desde las 7 de la noche.

El encuentro será organizado por el BTS Fan Club y contará con la participación de personas vinculadas a Grupo 5. La propuesta busca reunir a los ARMY en una jornada musical previa a los conciertos que BTS ofrecerá en Lima en octubre.

Christian Yaipén convoca a los ARMY

A través de un mensaje dirigido a los seguidores de BTS, Christian Yaipén confirmó la realización de esta actividad e invitó a los fanáticos a sumarse a la celebración.

"Hola, armys, ¿cómo están? Quiero invitarlos a un streaming party este miércoles 30 de septiembre a partir de las siete de la noche", expresó el cantante en el video difundido en redes sociales.

Según explicó, durante la jornada los asistentes podrán disfrutar de los principales éxitos de BTS y también de las canciones que forman parte del nuevo álbum de la agrupación. La actividad incluirá, además, distintos momentos preparados especialmente para los fanáticos.

"Va a ser un streaming party organizado por BTS Fan Club. Vamos a pasarla muy chévere, vamos a disfrutar de los mejores éxitos de BTS, de su nuevo álbum", señaló Yaipén.

El vocalista también adelantó que habrá sorpresas y regalos durante el encuentro. Asimismo, confirmó que estará presente junto a sus "amigos de Grupo Cinco", sumándose así a la celebración previa preparada para los ARMY.

BTS alista sus conciertos en Lima

La streaming party se realizará apenas una semana antes del primer concierto de BTS en la capital. La agrupación surcoreana tiene programadas presentaciones en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ARIRANG.

La cercanía de estas fechas fue precisamente destacada por Christian Yaipén durante su invitación. El artista confirmó que también acudirá a las presentaciones de BTS en Lima.

"Vamos calentando motores porque ya se vienen estas presentaciones, las cuales yo también voy a ir, por si acaso", manifestó el cantante.

La expectativa por los conciertos ya se refleja en las actividades que vienen realizando los seguidores. El fandom peruano ha organizado proyectos relacionados con la llegada de BTS y también se han desarrollado espacios temáticos previos a las presentaciones.

En ese contexto, la reunión del 30 de setiembre se presenta como una actividad previa para los seguidores que buscan compartir su afición por la agrupación y prepararse para la llegada del espectáculo a Lima.

Los ARMY peruanos tendrán una nueva actividad para vivir la cuenta regresiva hacia los conciertos de BTS. La streaming party organizada por el BTS Fan Club y los amigos de Grupo 5 se realizará este miércoles 30 de setiembre desde las 7 p. m., con música, sorpresas y regalos como antesala a las presentaciones de octubre.