BTS en Lima: Fans acampan en San Marcos pese a las Elecciones Municipales 2026

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

BTS en Lima ya se siente con fuerza y sus fans lo están dejando clarísimo. Mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Municipales 2026, varias Armys continuaron acampando en los exteriores de la Universidad San Marcos para asegurar su espacio antes de los esperados conciertos.

Armys toma las afueras de San Marcos

La expectativa por la llegada de BTS a Lima aumenta conforme se acerca el miércoles 7 de octubre, fecha en la que el grupo surcoreano ofrecerá su primer concierto en el Estadio San Marcos.

Y mientras miles de seguidores esperan con emoción las tres presentaciones anunciadas, algunas Armys decidieron adelantarse y ya ocupan los exteriores del recinto.

De acuerdo con un reporte realizado desde el lugar, son 10 carpas las que se encuentran instaladas a la altura de la puerta uno de la Universidad San Marcos, precisamente por donde ingresará parte del público para la primera fecha del concierto.

La situación llamó la atención porque las fans permanecieron en el lugar incluso durante el domingo de las Elecciones Municipales 2026. Algunas, según se informó, comenzaron a instalar sus primeras carpas hace aproximadamente un mes y desde entonces se han organizado para turnarse y cuidar el espacio.

Las fans, además, evitaron declarar ante las cámaras. Algunas continuaban descansando dentro de sus carpas durante las primeras horas de la mañana, por lo que prefirieron mantener su privacidad mientras esperaban la llegada de la fecha más esperada.

La presencia de las Armys no es casualidad. Según el reporte, quienes llegaron primero buscan conservar su espacio y evitar que otras personas ocupen el lugar que consiguieron con anticipación. Por ello, se han organizado para realizar relevos con familiares u otras seguidoras cuando necesiten ausentarse.

La organización también se empieza a notar dentro del propio recinto universitario. Durante el reporte se observaron pequeños vehículos que serían utilizados para el desplazamiento y coordinación relacionada con el evento, debido a la amplitud de la Universidad San Marcos.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Lima?

Mientras tanto, la cuenta regresiva continúa. BTS llegará a Lima como parte de su gira mundial Arirang. Las versiones que circulan en redes sobre una posible llegada entre el 4 y el 6 de octubre todavía no cuentan con confirmación oficial de los organizadores.

Lo que sí está totalmente confirmado son sus tres conciertos en el Estadio San Marcos para los días 7, 9 y 10 de octubre. Las presentaciones están programadas para empezar a las 8:00 p. m., así que toma tus precauciones.

El acceso para quienes adquirieron el paquete con soundcheck estará habilitado hasta las 14:00, mientras que las puertas para el público de campo abrirán a las 16:00 y las tribunas desde las 17:00.

Así, la fiebre por BTS en Lima ya se instaló en los exteriores de San Marcos, donde 10 carpas permanecen ocupadas por Armys que se organizaron para cuidar sus espacios incluso durante las Elecciones Municipales 2026.