"¡Camila, tú puedes!": El conmovedor mensaje de una madre a su hija antes del examen de admisión UNMSM

Hoy se lleva a cabo la tercera jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente al área de Ciencias de Salud, menos Medicina Humana. Es así que, en los exteriores de la mencionada casa de estudios, una madre de familia llegó con un conmovedor mensaje para su hija, quien hoy rinde la prueba en busca de una vacante para el periodo 2025.

Hoy, sábado 12 de octubre, más de 10 mil postulantes buscan obtener una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo Camila una de las jóvenes que llegó desde muy temprano a la ciudad universitaria para rendir la prueba de admisión que le podría permitir iniciar sus estudios superiores en la prestigiosa 'Decana de América'.

En declaraciones a Exitosa, la madre de la postulante no dudó en expresar su emoción y respaldo hacia su hija, quien aspira a ser una de las mejores psicólogas del país.

Asimismo, la menor contó cómo es que ha sido su experiencia a lo largo de estos meses de preparación, no sin antes asegurar que hoy celebrará con sus familiares debido a que logrará la tan ansiada vacante sanmarquina.

"Me siento nerviosa, pero con mi mamá, los letreros y su apoyo para mí es suficiente (...) (¿Cuánto tiempo te has preparado?) Cuatro meses ya voy, en la Cepre me preparé. Estoy segurísima (de que voy a ingresar) tengo que entrar con mente positiva", mencionó la joven.