Tragedia en el Callao: Familiares de policía en retiro asesinado aclaran que no se encontraba armado

Un sicario asesinó a cuatro personas a bordo de una combi al hacerse pasar por un pasajero de la unidad. El atacante tenía como objetivo arrebatarle la vida al chofer del vehículo quien se habría negado al pago de cupos tras recibir varias amenazas.

Además del conductor, la copiloto junto a una menor de edad, el cobrador y un policía en condición de retiro también perdieron la vida producto de este sangriento ataque. Precisamente, Exitosa acudió hasta el domicilio de los familiares de este exagente de la PNP para conocer su versión de los hechos. Durante este diálogo, la sobrina de la víctima brindó una información que podría darle un giro importante al caso.

Según los primeros reportes, Luis César Felipe Vidal, policía retirado, habría intentado repeler el ataque con su propia arma de fuego. Sin embargo, este intentó no logró darse por lo que perdió la vida a manos del sicario. Sin embargo, los familiares de la víctima indicaron que esta versión es completamente falsa asegurando que no se encontraba armado al momento del ataque.

Marita Felipe Ramírez, hija del fallecido, contó que la familia llegaba del velorio de otro familiar y al salir cada uno tomó caminos separados. Según su versión, su progenitor tomó un taxi con destino a su domicilio, pero al parecer este se habría negado en llevarlo hasta el lugar por lo que se vio obligado a tomar la combi donde finalmente perdió la vida.

"No encuentro palabras, desde ayer me pregunto que pasó. Mi papá se quedó en el taxi para que lo lleve a su hogar, suponemos que el taxi no lo quiso llevar hasta allá (Callao). En el momento en que llegamos a nuestra casa, llama un familiar a decir que lo habían baleado y hasta ahora no entendemos que pasó", precisó.