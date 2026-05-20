Camión cisterna de gas se vuelca en la Av. Revolución de Comas: Bomberos atienden la emergencia

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de Collique, en el distrito de Comas, reportan la volcadura de un camión cisterna en la avenida Revolución. El accidente de tránsito viene siendo atendido por cinco unidades del Cuerpo General de Voluntarios de Bomberos del Perú.

Camión de gas se vuelca en Comas

Esta mañana, el conductor de un camión cisterna, de placa ANV-733, que transitaba por la Av. Revolución (Av. Rafael Belaunde Terry) perdió el control y terminó chocando el vehículo contra un poste de alumbrado público.

Como resultado del impacto, el camión terminó volcado en el asfalto, presentando daños considerables en su cabina. Imágenes difundidas a través de redes sociales permiten visualizar que el conductor del vehículo quedó atrapado entre los escombros de la parte delantera.

Según ha informado la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de sus canales oficiales, tras ser auxiliado, el chofer del camión fue referido de inmediato al Hospital Nacional Sergio E. Bernales para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Osinergmin activa plan de fiscalización

Tras reportarse el incidente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció que se ha activado su plan de fiscalización y se ha dispuesto el despliegue de supervisores a la zonas aledañas.

Ante estos accidentes, el organismo adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) se encarga de supervisar posibles daños a infraestructura energética y de combustible.

Cabe precisar que la Av. Revolución de Comas es una vía de alto tránsito en el Cono Norte en donde abundan grifos para abastecerse de combustible. Cerca al lugar, también se encuentra la Institución Educativa 3076 Santa Rosa.

#LOÚLTIMO | Ante reporte de volcadura de camión cisterna en Av. Revolución en el distrito de Comas, Osinergmin ha activado su plan de fiscalización, disponiendo el despliegue de supervisores a la zona.@canalN_ @PTV_Noticias @exitosape @Agencia_Andina @diariocorreo... pic.twitter.com/fm72jrQHRZ — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) May 20, 2026

La volcadura, además, se ha producido cerca de la vía Pasamayito, en donde anteriormente se han reportado accidentes por la falta instalación de semáforos y rompemuelles.

A mediados del año pasado, en esta zona también se registró el despiste de un camión que transportaba balones de gas. En aquella oportunidad, dicho incidente dejó un saldo fatal de tres fallecidos y dos heridos.

Las cámaras de seguridad registraron que el camión que transportabas gas colisionó contra una tienda tras perder el control y despistarse. A raíz de ese hecho, los vecinos han solicitado mayor seguridad vial en la zona por el peligro de la vía.

En conclusión, esta mañana se dio a conocer que un camión cisterna que transporta gas se volcó cuando transitaba por la Av. Revolución.