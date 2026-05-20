Aniquem impulsa jornada quirúrgica gratuita en Cusco para corregir cicatrices por quemaduras u otras lesiones

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) llevará a cabo una nueva campaña quirúrgica gratuita del 31 de mayo al 5 de junio en el Hospital Regional de Cusco, con el objetivo de brindar atención especializada a personas que presentan secuelas de quemaduras u otras lesiones y requieren intervención quirúrgica reconstructiva.

Campaña quirúrgica gratuita en Cusco

Esta iniciativa es el resultado de una sólida alianza interinstitucional que articula el trabajo entre el sector salud y la sociedad civil. Gracias a esta cooperación, se logra descentralizar la atención médica de alta especialización, dirigiendo los recursos hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad de la macro región sur del país.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario conformado por médicos especialistas provenientes de Lima y del extranjero evaluará y operará a pacientes previamente seleccionados, proyectando beneficiar entre 30 y 40 personas. Cada caso será abordado de manera individual, considerando la complejidad y particularidad de las secuelas que presentan, lo que implica procedimientos quirúrgicos altamente especializados.

Fiel a su compromiso con la salud y la inclusión social, Aniquem reafirma que esta campaña será completamente gratuita, facilitando el acceso a tratamientos que, en muchos casos, resultan inaccesibles para las familias.

"Estas campañas no solo buscan mejorar la funcionalidad física de los pacientes, sino también contribuir a su recuperación emocional e inclusión social. Cada intervención representa una oportunidad de vida digna", señaló la institución.

Convocatoria e inscripciones

Aniquem continúa así fortaleciendo su labor descentralizada, acercando servicios médicos especializados a regiones donde la necesidad es urgente, y promoviendo el trabajo articulado como una herramienta clave para generar impacto sostenible.

Para mayor información pueden escribir al número 924468181, recuerden las inscripciones son gratuitas y serán del 20 de Abril al 31 de mayo.

Sobre Aniquem: "Ayuda a sanar tus cicatrices"

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) es una organización sin fines de lucro que trabaja en la prevención, atención y rehabilitación integral de niños, niñas y adolescentes con quemaduras en el Perú, promoviendo su recuperación física y emocional.

"Creemos que cada secuela puede transformarse en una nueva historia de bienestar" es la frase que usa Aniquem tras promover la campaña quirúrgica gratuita que se ejecutará en el Hospital Regional de Cusco para reafirmar la importancia de la descentralización médica y ayudar corregir cicatrices por quemaduras u otras lesiones con intervención quirúrgica reconstructiva, beneficiando a poblaciones en situación vulnerable.