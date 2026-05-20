La Victoria: PNP incauta ropa falsificada valorizada en más de S/ 9 millones en Polvos Azules

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía ejecutó un megaoperativo en el centro comercial Polvos Azules y logró incautar más de 122 sacos de ropa falsificada valorizada en más de nueve millones de soles. La intervención, realizada la tarde de ayer, dejó además nueve personas detenidas, quienes ahora afrontan una investigación por el presunto delito contra la propiedad intelectual, ilícito que podría ser castigado hasta con cinco años de cárcel.

Incautan ropa bamba en Polvos Azules

El operativo fue ejecutado por alrededor de 80 efectivos policiales, quienes allanaron un total de 15 stands ubicados dentro del concurrido emporio comercial de Polvos Azules. Según las autoridades, la mercadería incautada era comercializada como si se tratara de prendas originales de reconocidas marcas internacionales, pero ofrecidas a precios considerablemente menores, atrayendo así a decenas de compradores diariamente.

El general Manuel Lozada, encargado de las investigaciones, explicó que los intervenidos formarían parte de una banda criminal denominada "Los Mayoristas de la Moda", dedicada presuntamente a la distribución y venta ilegal de ropa falsificada. La autoridad policial destacó que este tipo de delitos afecta seriamente la propiedad intelectual y genera grandes pérdidas económicas para las marcas afectadas y el mercado formal.

"Miren, Tommy, GAP, Versace , Calvin Klein, Dior y creo que casi todas las marcas que existen y por eso es que este es una importante operativo que nuestros investigadores en su división contra los delitos de la propiedad intelectual, es que han ejecutado este buen operativo (...) tenemos nueve personas detenidas y también están presentes abogados de estas marcas que se suman y solicitan estas intervenciones", indicó.

🔴🔵 La Victoria: PNP incauta ropa falsificada valorizada en más de S/ 9 millones en el centro comercial Polvos Azules.



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Prendas bamba se estarían enviado al extranjero

Las autoridades informaron además que las investigaciones continúan para determinar si esta mercadería únicamente era comercializada en Lima o si también era distribuida hacia otras regiones del país. Incluso, no se descarta que algunas de estas prendas hayan sido enviadas al extranjero mediante redes clandestinas de comercialización. Todos estos puntos vienen siendo revisados por los agentes especializados a cargo del caso.

El general Manuel Lozada precisó que este tipo de intervenciones serán replicadas en otros centros comerciales de la capital durante las próximas semanas. Asimismo, detalló que toda la mercadería decomisada fue trasladada a los almacenes del Ministerio Público para realizar el aforo correspondiente y continuar con las diligencias respectivas dentro de la investigación fiscal.

Este nuevo golpe contra la falsificación evidencia cómo este negocio ilegal continúa moviendo millones de soles en Lima, aprovechando la alta demanda de prendas de marcas reconocidas. Mientras los detenidos afrontan un proceso que podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión, las autoridades buscan frenar una actividad ilícita que perjudica tanto a las empresas formales como a miles de consumidores que, muchas veces, desconocen el origen real de los productos que adquieren.