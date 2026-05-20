Alberto Plaza vuelve a Lima y presenta un show renovado este 16 de septiembre en el Gran Teatro Nacional

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reconocido y multipremiado cantautor chileno Alberto Plaza ha anunciado su esperado regreso al Perú con su aclamado "Tour Esencial 2026". La cita será el miércoles 16 de septiembre, para reencontrarse con esas canciones que han marcado historias y corazones.

Alberto Plaza ofrecerá concierto en Lima

El regreso de Alberto Plaza a nuestro país se da tras el rotundo éxito de su concierto sinfónico en octubre de 2025, una presentación a sala llena que reafirmó el fuerte vínculo del artista con el público peruano. Luego de aquella velada inolvidable, sus fans en el país quedaron con la sensación de que aún había algo por decir —o por cantar—. Hoy, el artista responde a ese cariño y salda esa deuda emocional con la ciudad, ofreciendo un espectáculo íntimo y cargado de matices en el imponente Gran Teatro Nacional.

En este show, los asistentes podrán reencontrarse con los éxitos de Alberto Plaza que han marcado generaciones, como 'Bandido', 'Yo te seguiré' y 'Que cante la vida', entre muchas otras. Será un formato cercano, casi confesional, donde la voz, el piano y la emoción toman el protagonismo. Temas que han acompañado miles de historias volverán a sonar en una noche pensada para cantar, recordar y, sobre todo, sentir.

El "Tour Esencial" ha recorrido distintos países de la región con gran acogida, consolidándose como una de las propuestas más emotivas de su etapa reciente y conectando con diversas generaciones que han hecho de su repertorio parte de su vida.

En esa misma línea, Alberto Plaza ha sido distinguido recientemente por la Sociedad Chilena de Autores y Compositores, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la música latinoamericana.

Show de Alberto Plaza: Venta de entradas en Teleticket

Deja Vu, Cachipun y MG Producciones han confirmado que las entradas para este esperado reencuentro estarán disponibles desde el 7 de mayo a través de Teleticket. Habrá un especial de venta por el 'Día de la Madres' desde el jueves hasta el domingo 10 de mayo.

Una noche que no promete espectáculo en exceso, sino algo más difícil de lograr: emociones honestas, recuerdos persistentes y canciones que siguen encontrando su lugar en la vida de quienes las escuchan.

El "Tour Esencial 2026" de Alberto Plaza promete ser uno de los encuentros más emotivos del año en la agenda cultural de Lima. Las entradas ya se pueden adquirir en Teleticket para corear cada uno de los éxitos del cantautor chileno en el show programado para el 16 de septiembre a las 8:00 p.m.