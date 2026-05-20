Precio del dólar HOY: Así cotiza el tipo de cambio en Perú este miércoles 20 de mayo

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El valor del dólar y su tipo de cambio oficial en Perú registra un nuevo cambio tras la publicación de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. En esta nota te contamos su precio para la compra y venta para la jornada de hoy, miércoles 20 de mayo.

Precio del dólar: ¿A cuánto cotiza HOY, 20 de mayo?

A pesar de haberse proclamado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los dos contendientes que disputarán la segunda vuelta electoral, el futuro político continúa sembrando incertidumbre entre los inversores y los ciudadanos en general.

Si te encuentras en este último grupo, conocer el precio del dólar te permitirá tomar decisiones informadas. En ese sentido, se recomienda revisar el valor fijado a diario por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Cada día, a través de su portal oficial, la Sunat publica la cotización oficial del dólar tomando como referencia el precio fijado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Todo ello con fines aduaneros y tributarios.

A continuación, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio del dólar para la jornada de este miércoles 20 de mayo. Su valor, comparado con el cierre de la fecha anterior, registra un ligero descenso en su precio de compra y venta:

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Ten presente que el precio del dólar varía de forma constante debido a diversos factores. En ese sentido, la ley de la oferta y demanda también impone su propio valor dependiendo de la cantidad de dólares que circulen en el mercado.

Con ello nos referimos al mercado paralelo, aquel que funciona de manera informal a través de casas de cambio y cambistas ambulantes. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera para este 20 de mayo:

Mercado paralelo: compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.440.

Conocer el valor del dólar paralelo es importante a tener en cuenta para evitar afectaciones a tu bolsillo. Cabe destacar además que el sol peruano es la moneda de Latinoamérica que más se ha depreciado este año frente al dólar. Ello se debe principalmente a los comicios presidenciales que genera una actitud preventiva entre los grandes inversionistas.

En conclusión, el precio del dólar y su tipo de cambio registran un tendencia a la baja para hoy miércoles 20 de mayo.