Corte de agua en Lima el 21 de mayo: ¿Qué distritos serán afectados con la suspensión, según Sedapal?

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anunció que habrá nuevo corte de agua en Lima el 21 de mayo. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el jueves y en qué horario se ejecutará la medida.

Motivo del corte de agua en Lima el 21 de mayo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que este jueves 21 de mayo se llevará a cabo un corte programado de agua potable en diferentes distritos de la capital por la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, indispensables para garantizar la calidad del suministro.

Dado que la interrupción afectará a zonas específicas de manera diferenciada, la empresa estatal exhortó a sus ususarios a tomar las previsiones del caso y almacenar el recurso hídrico con anticipación para mitigar el impacto en sus actividades diarias.

También pone a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre el cronograma de la suspensión que también se puede verificar en el siguiente ENLACE.

Distritos afectados con el corte: Zonas y horarios

A continuación, revisa el detalle de los distritos afectados, los horarios establecidos y los sectores específicos que se quedarán sin agua de forma temporal el jueves 21 de mayo:

Sin servicio en Lurín

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Ampliación Julio C. Tello sector 21, P.J. Julio C. Tello.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Mirasol de Huampaní I, II, III etapa, calle 3 hasta la calle 10. Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa, Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa, Mz. A, B, C, D, E, F, Mz. G, H, I, J, K, L.

hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Mirasol de Huampaní I, II, III etapa, calle 3 hasta la calle 10. Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa, Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa, Mz. A, B, C, D, E, F, Mz. G, H, I, J, K, L. Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. El Mirasol 1ra etapa calle 1 y calle 2, Urb. El Haras calle 1 y calle 2.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Los Cipreses, Urb. La Luz, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Santa Emma. Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, Jr. Santa Teodosia, calle Rodavero, Av. La Alborada y todas las calles interiores a este cuadrante.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en sectores: A.H. Altos del Nuevo Amanecer, A.H. 12 de Diciembre, A.H. Jazmines de Palao, A.H. Kennedy Alto, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa I, A.H. Santa Rosa II-Cerro La Milla, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Vista Alegre A y B, APV José C. Mariátegui, Urb. Valdivieso.

Sin agua en Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado, Urb. Santiago Antúnez de Mayolo, Urb. Los Rosales. Cuadrante: Av. Paseo de la República, jirón Ayacucho, jirón Almirante Miguel Grau, calle Andrés Avelino Cáceres.

Sedapal ha informado que el jueves 21 de mayo habrá un nuevo corte de agua potable en diversos distritos de Lima. Asimismo, precisa que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva tras la culminación de los trabajos de mantenimiento en cada sector.