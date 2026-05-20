Suspenden cierre temporal del acceso a la Vía Expresa por obras de conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores y amigos del volante que suelen circular por el centro histórico de Lima, pueden respirar un poco más tranquilos luego que se suspendiera el cierre del acceso a la Vía Expresa de Paseo de la República programada para este miércoles 20 de mayo.

Suspenden cierre temporal del acceso a la Vía Expresa

De acuerdo a la información brindada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, desde HOY se tenía previsto clausurar por un tiempo determinado la rampa de acceso al conocido zanjón que se encuentra ubicado frente el Centro Cívico o al lado del Paseo de los Héroes Navales.

La medida iba a tener una duración de 21 días calendarios donde se realizarían trabajos correspondientes a la interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima, que aún se encuentra en construcción, con la Estación Central del Metropolitano que opera desde hace más de 15 años.

Por suerte, la ATU suspendió este cierre temporal por lo que el acceso a la Vía Expresa continúa habilitado para todos los conductores que utilizan a diario esta importante vía para dirigirse a distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, entre otros. Eso sí, la entidad adscrita no reveló la nueva fecha en que iniciarán con esta nueva etapa de trabajos del ambicioso proyecto de transporte público.

#EnVivo



Suspenden cierre temporal de la Vía Expresa de Paseo de la República, que se tenía previsto para realizar obras de túnel



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/F66SXXd7wM — Canal N (@canalN_) May 20, 2026

Túnel de 180 metros conectará el Metropolitano con la Línea 2

Es importante precisar que la medida anunciada por ATU se da en el marco de la construcción del túnel de 180 metros que unirá tanto la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima con la del Metropolitano en el corazón del Cercado de Lima.

Como se sabe, la Estación Central del Metropolitano se ubica en el nivel subterráneo del Paseo de los Héroes Navales, mientras que la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima se sitúa debajo de Paseo Colón entre el jirón Washington y la Plaza Grau.

Este tramo podrá ser transitado completamente gratis para que los usuarios de ambos servicios puedan trasladarse a diversos puntos de la capital en menor tiempo. En total, este túnel contará con 180 metros de longitud beneficiando a miles de vecinos que se movilizan a diario con estos sistemas de transporte masivo.

En resumen, suspendieron el cierre temporal del acceso a la Vía Expresa en el Cercado de Lima hasta nuevo aviso. Estos trabajos se iban a realizar para la construcción del túnel que unirá la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano.