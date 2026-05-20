Ignacio Buse venció a Jakub Menšík y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis peruano celebra una jornada histórica gracias a Ignacio Buse, quien firmó una de las mejores actuaciones de su carrera al derrotar con autoridad al checo Jakub Menšík en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo.

El joven nacional no solo logró avanzar a la ronda de cuartos, sino que además dejó una exhibición de tenis que sorprendió al circuito por la contundencia del marcador y su dominio de principio a fin.

Dominio absoluto desde el primer set

Desde el arranque del encuentro, Buse mostró una versión arrolladora. El peruano tomó el control del partido con un primer set impecable, en el que dejó sin reacción a Menšík y le propinó un contundente 6-0, reflejo de la superioridad exhibida en la cancha. La agresividad en sus devoluciones, la precisión desde el fondo y la confianza en su servicio marcaron la diferencia frente al checo, que nunca encontró respuestas.

Espectacular. Ignacio Buse (ATP 57) volvió a dar un juego contundente y aplastó al checo Jakub Mensik (ATP 28). Con un 6-0 y 6-3 logró su clasificación a cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. pic.twitter.com/O7LXNQXd63 — ipdperu (@ipdperu) May 20, 2026

En el segundo set, Menšík mostró mayor resistencia, pero Buse mantuvo el control en todo momento. El checo logró llegar al 6-3, aunque sin generar complicaciones reales para el peruano.

Los cuatro quiebres de servicio concretados sin ceder ninguno en contra confirman que el "Colorado" no solo jugó con solidez, sino que supo responder en las instancias decisivas, un rasgo propio de los tenistas con proyección.

Un triunfo histórico que impulsa su carrera

La victoria no solo significó el pase a cuartos de final de un ATP 500, sino también un salto trascendental en la carrera de Buse. Con este resultado, el peruano aseguró los puntos necesarios para meterse por primera vez en el top 50 del ranking ATP, un logro histórico para su trayectoria y para el tenis nacional.

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Ignacio Buse wins the first set 6-0 vs Mensik!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/d8O81C9QCT — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026

El joven tenista se consolida así como la principal raqueta del país y como una de las revelaciones de la temporada en el circuito internacional. Su rendimiento en Hamburgo confirma el gran momento que atraviesa y alimenta la ilusión de seguir avanzando en el certamen.

Ahora, Buse buscará dar un nuevo golpe en cuartos de final y continuar ampliando una campaña que ya quedó marcada como una de las más importantes de su carrera.

Con esta histórica victoria, Ignacio Buse no solo derrotó a un rival de peso, sino que confirmó que el tenis peruano tiene un nuevo protagonista capaz de competir entre los mejores del mundo. Hamburgo ya fue testigo de su gran salto, pero el sueño del peruano todavía sigue vivo.