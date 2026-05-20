¿Quieres participar en el debate presidencial? JNE abre plataforma para que los electores pregunten a los candidatos

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos tendrán el poder de interrogar directamente a los candidatos de la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanza la estrategia nacional "Pregunta y decide", un mecanismo inédito de participación para las Elecciones 2026.

La iniciativa, gestionada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, busca descentralizar el debate político y asegurar que las preocupaciones reales de la población se pongan sobre la mesa durante el balotaje.

De este modo, el encuentro de los postulantes al sillón presidencial servirá como un espacio de contraste directo con las demandas de la sociedad.

¿Cómo enviar tus preguntas?

El JNE ha diseñado un despliegue digital y técnico para garantizar que el proceso sea accesible, pero a la vez ágil, debido al ajustado calendario electoral. Los ciudadanos interesados en interpelar a los candidatos presidenciales deberán seguir una ruta específica que va desde la inscripción hasta la pantalla del debate:

La plataforma oficial: El canal matriz será el portal web de "Voto Informado" . Al ingresar, el usuario encontrará una interfaz amigable donde podrá seleccionar un rubro de interés y redactar su interrogante de forma directa.

El canal matriz será el portal web de . Al ingresar, el usuario encontrará una interfaz amigable donde podrá seleccionar un rubro de interés y redactar su interrogante de forma directa. El proceso de recepción de consultas: El sistema estará activo únicamente durante tres días: desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de mayo.

El sistema estará activo únicamente durante tres días: El filtro técnico y la producción: Tras el cierre de la convocatoria, no todas las preguntas irán directo al debate. Un equipo técnico especializado del JNE clasificará las propuestas para evitar insultos o duplicidades. Las interrogantes finalistas serán seleccionadas y producidas en formato audiovisual (cápsulas de video) para ser proyectadas en vivo la noche del debate, asegurando que el rostro y la voz de la calle estén presentes.

El #DebatePresidencialJNE es una iniciativa democrática producto del compromiso ético que asumen las agrupaciones políticas y que responde a principios fundamentales que el JNE garantiza durante su organización.

✅Desde el 2011 organizamos debates electorales#AsíFuncionaElJNE👀 pic.twitter.com/YJwPkDVObe — JNE Perú (@JNE_Peru) May 19, 2026

Los ejes temáticos disponibles

Al momento de registrar su participación, los ciudadanos tendrán la opción de dirigir sus consultas hacia las problemáticas que consideren más urgentes para el desarrollo del país, entre las que destacan:

Reactivación de la economía y generación de empleo.

Políticas de salud, vivienda y programas sociales para sectores vulnerables.

Gobernabilidad, lucha anticorrupción y transparencia.

Protección del medio ambiente y acciones frente al cambio climático.

Cultura y desarrollo social.

La implementación de "Pregunta y decide" marca un hito en la forma en que concebimos los debates presidenciales en el país. Tradicionalmente, estos espacios han sido escenarios rígidos donde los candidatos exponen monólogos ensayados o se enfrascan en pullas directas, ignorando muchas veces las demandas reales de la calle.

Al abrir el micrófono (aunque sea de forma virtual y con un filtro técnico) el JNE traslada parte de la responsabilidad de la agenda política a los propios electores. El éxito de esta iniciativa no dependerá únicamente de la rigurosidad del tribunal electoral para elegir las mejores preguntas, sino de la madurez de una ciudadanía que hoy tiene la oportunidad histórica de exigir respuestas concretas.