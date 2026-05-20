Corte de luz el 21 de mayo en Lima y Callao: Estos distritos se verán afectados con la suspensión temporal

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz se programó en Lima y el Callao para el 21 de mayo. Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico en sectores específicos de la capital.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

De acuerdo al comunicado de Pluz Energía Perú, el corte del servicio eléctrico responde a trabajos de mantenimiento preventivo y optimización de las redes de media tensión con el objetivo de seguir optimizando la infraestructura y prevenir apagones imprevistos en el futuro.

En ese marco, la compañía pide la comprensión de sus usuarios en diversos distritos de Lima y Callao por quedarse sin electricidad el jueves 21 de mayo. Asimismo, se precisa que la interrupción se dará en determinadas horas de forma escalonada para aminorar el impacto del corte.

Cronograma del corte de luz: Distritos afectados el 21 de mayo

A continuación, revisa el cronograma oficial de distritos, zonas y horarios para que tomes tus previsiones ante la restricción temporal del servicio este jueves:

En Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Reforma Agraria Mzs. B, C, D, I, Asoc. Pro. Viv. La Estrella Mzs. A, B, I, J, K, Asoc. de Pos. El Huaranguito Mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. Las Brisas de Santa Rosa Mz. J, Asoc. de Prop. de Viv. Los Jardines de Casa Blanca Mzs. R4, S2, Panamericana Norte km 22 Mzs. B, C, D, Urb. Puerta del Sol Mzs. C, D, Urb. Pro Mzs. AA4, BB4, CC4, EE4, GG4, V4, W4, X4, Y4, Z4.

En el Callao

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3, 5, A.H. San Juan Bosco Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P.J. Ciudadela Chalaca Mzs. A, P, Asoc, Brescia Mzs. A, B.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Asoc. Prop. Vivienda Garagay Mzs. A, H, I1, T, Urb. Canto Rey Mzs. A, H, I, I1, T, Av. Canto Rey cdra. 4, Av. Wiesse cdra. 33.

hasta las 4:00 p.m. en Asoc. Prop. Vivienda Garagay Mzs. A, H, I1, T, Urb. Canto Rey Mzs. A, H, I, I1, T, Av. Canto Rey cdra. 4, Av. Wiesse cdra. 33. Desde las 12:10 hasta las 5:10 p.m. en Coop. Viv. Huancaray Mz. G, I, J, K, L, LL, M, N, calle Ramón Castilla, Jr. Los Médicos, Jr. Cocharcas, Jr. Los Químicos, calle Los Filósofos, Jr. Los Físicos, Jr. Los Abogados, Jr. Los Astrónomos.

En Jesús María

Desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Jr. Diego de Almagro cdra. 6, Av. Gregorio Escobedo cdra. 6.

En Magdalena del Mar

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Pershing cdra. 7, calle de La Roca de Vergallo cdra. 4, Jr. Francisco Graña cdra. 6.

Sin luz en Carabayllo

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en calle Bustamante y Rivero cuadra 5 y 6, calle Lelin Solano cuadra 2, calle La Cultura cuadra 15, Av. Óscar Benavides cuadra 7 y 8, calle Carlos Mariátegui cuadra 3 y 4.

Mantenerse informado sobre dónde será el corte de luz el 21 de mayo te permitirá evitar contratiempos. Por ello, Pluz Energía Perú reveló qué distritos de Lima y Callao se verán afectados.