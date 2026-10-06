BTS en Lima: Fiscalía inspecciona Estadio San Marcos y anuncia 50 brigadistas, sin venta de alcohol en conciertos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conciertos de BTS en Lima tendrán un despliegue preventivo. La Fiscalía inspeccionó el estadio de San Marcos antes de las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, verificando estructuras, accesos, rutas de evacuación y medidas para proteger a los 52 000 asistentes.

Inspección y medidas de seguridad

La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, dirigida por el fiscal Luis Antonio Torres Tapia, inspeccionó las instalaciones. Asimismo, se revisaron la tribuna sur, el escenario 360 y el campo deportivo, cuya superficie supera los 13 470 metros cuadrados.

Durante la inspección también se verificó la resistencia de las estructuras, la distribución de los ingresos y los espacios destinados a personas con discapacidad. El operativo preventivo busca reducir situaciones de peligro común y mantener condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida del público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Prevención del Delito verifica condiciones de seguridad, aforo, cámaras de videovigilancia y montaje de escenario en el estadio San Marcos, previo al concierto de la banda surcoreana BTS programado para los días 7, 9 y 10 de octubre en Lima. https://t.co/ybxuWOnN04 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 6, 2026

Otro acuerdo comunicado durante la coordinación interinstitucional fue que no se venderán bebidas alcohólicas durante ninguna de las tres fechas. La medida fue confirmada por el organizador del evento, mientras las autoridades revisaron las condiciones necesarias para mantener el orden dentro y fuera del recinto.

La Fiscalía informó que habrá 50 brigadistas y fiscalizadores en los alrededores del estadio. El trabajo será coordinado con la Región Policial Lima y la División de Tránsito de la PNP, para preservar el orden público y facilitar la circulación por las vías de acceso.

Entradas, delitos y coordinación

Las autoridades también advirtieron sobre posibles entradas duplicadas o falsificadas, por lo que recomendaron tomar precauciones antes de cualquier compra. Asimismo, se recordó que no estará permitido acampar ni ocupar informalmente la vía pública durante las jornadas previstas para los conciertos de BTS en Lima.

El despliegue busca prevenir delitos como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas y homicidio culposo. También contempla acciones frente a violencia contra la autoridad, entorpecimiento de los servicios públicos y suplantación de identidad, dentro de las competencias preventivas asumidas por la Fiscalía ante el evento masivo.

Supervisión.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la ATU, Bizarro Entertainment, la Dirección General de Gobierno Interior, la Municipalidad Metropolitana de Lima, los Bomberos, la Fiscalía de Familia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las instituciones coordinaron acciones de seguridad, tránsito y prevención.

El estadio de San Marcos tiene previsto recibir un aforo superior a 52 000 personas durante las presentaciones. La Fiscalía continuará con acciones preventivas vinculadas al evento, mientras las autoridades mantendrán la coordinación para facilitar el acceso, la evacuación y la circulación en el recinto.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la seguridad durante los conciertos de BTS en Lima y prevenir incidentes entre los asistentes. La inspección del Estadio San Marcos, el control de accesos, la vigilancia exterior y las recomendaciones sobre entradas forman parte del operativo preventivo.