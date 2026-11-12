Papa León en Chiclayo: USAT presenta 90 % de avance en los preparativos para actividad oficial

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, registra un 90% de avance en preparativos para lo que será el recibimiento al papa León XIV. Además, el papamóvil también se encuentra listo para que pueda trasladarse dentro de la casa de estudios. El estrado y las sillas ya se encuentran prácticamente listos, mientras que ya se realizaron las pruebas de pantallas y de sonido.

Expectativa por su llegada

Durante un recorrido, Exitosa pudo constatar que en los interiores del campus donde se ha habilitado el escenario desde donde el sumo pontífice brindará su discurso, está prácticamente acabado, así como la silla donde reposará. Además, los lugares para los asistentes y equipos audiovisuales también están ubicados.

También resalta un mini papamóvil, que lo trasladará en el interior del campus de la USAT y que le permitirá saludar a todos los fieles que acudan al evento. Esta unidad fue mandada a hacer con antelación , tras conocerse que el vicario de Cristo visitaría la provincia.

Mini papamóvil donde se movilizará el papa León XIV en la USAT

Sobre los preparativos para la llegada del papa León XIV a esta casa de estudios, la encargada de comunicaciones Paloma Deza, señaló que hacen falta pequeños detalles para tener todos listo para la actividad que oficiará. Esta será en el Encuentro con el Mundo Universitario, en el que ofrecerá un discurso.

"Estamos casi listos para recibir mañana al santo padre, ya hemos tenido nuestras pruebas de sonido, también de las pantallas, estamos terminando de afinar algunos detalles en el escenario. Se están terminando de colocar algunas luces, luego llegarán unas flores y se está terminando de colocar las sillas para las autoridades invitadas", sostuvo.

Presencia internacional en la USAT

De acuerdo con la representante de esta universidad, se realizó una invitación a estudiantes de 18 universidades de todo el Perú, además de incluirse algunas de fuera, como de Ecuador. Manifestó que está convencida de que las delegaciones están emocionadas de formar parte de esta declaración.

Cabe precisar que la jornada de este viernes del sumo pontífice en la 'ciudad de la amistad' culminará a las 7:00 de la noche con una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

A un día de que el papa León XIV regrese a Chiclayo, los preparativos en la USAT se encuentran en un 90 %, tras colocarse el estrado, las sillas y las pruebas de sonido, hacen falta unos detalles para el encuentro que encabezará.