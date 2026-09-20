Caso China Polo: gobernador regional de Áncash solicita un Consejo Ejecutivo Regional con la presencia de Keiko Fujimori

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, lamentó la asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", la tarde del sábado 19 de septiembre en la avenida Ramón Castilla, provincia de Caraz, por presuntamente un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Luis Iván Obispo Díaz.

Cabe señalar que, tras un rápido despliegue policial, agentes del orden lograron capturar en pocas horas al presunto homicida en la Carretera Central (frente al cruce Palmira) y con un arma en mano, la cual había sido reportada como robada en 2023 a un efectivo policial.

Autoridad regional pide la presencia de Keiko Fujimori

Frente a esta tragedia que ha enlutado a toda la región Áncash, Koki Noriega solicitó el esclarecimiento del crimen a la Policía Nacional y a las autoridades de justicia para determinar a todos los involucrados que puedan existir.

En ese sentido, planteó la realización de un Consejo Ejecutivo Regional para abordar el caso, así como el avance de la criminalidad proveniente de Trujillo. Dicho pedido también alcanza la participación de la presidenta Keiko Fujimori; no obstante, afirmó a Exitosa no ha recibido respuesta alguna.

"Nosotros hemos solicitado al Ejecutivo la convocatoria, primero en dos instancias, el Consejo Ejecutivo Regional, donde la presidenta electa, más todos sus ministros, y los gobernadores, nos sentemos y hacemos la Hoja de Ruta de un trabajo coordinado en las regiones. Hemos venido solicitando y hasta ahora no nos ha convocado el Ejecutivo, desde PCM", sostuvo.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, Koki Noriega, gobernador regional de Áncash, expresó su consternación por el atentado hacia Susy Aponte y pidió que las investigaciones se realicen de manera correcta. Además, planteó un Consejo Ejecutivo Regional con la... pic.twitter.com/5NFCcY54eN — Exitosa Noticias (@exitosape) September 20, 2026

La segunda propuesta del gobernador es la realización de una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para saber "las políticas" desde y para las regiones, teniendo en cuenta que en poco menos de tres meses, las actuales autoridades del interior del país dejarán sus cargos, en el marco de la elecciones que tendrá lugar este 4 de octubre.

Caso está en manos de la Fiscalía

Tras el lamentable hecho, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho), asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte y recalificó el delito a presunto sicariato.

El fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirige las "diligencias urgentes e inaplazables" del caso como, por ejemplo, la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso, así como el pedido del registro de cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, la realización de la pericia de absorción atómica, la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz, Áncash, y recalificó el delito a presunto sicariato.



✅ El fiscal provincial Raúl... pic.twitter.com/5N2Cn1GicR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 20, 2026

Tal como menciona la Fiscalía, Luis Iván Obispo Díaz no es el único detenido por el caso, en las últimas horas corrió la misma suerte en Surco un sujeto de 29 años, quien fuera llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

El crimen que ha conmocionado la región Áncash ha generado la reacción inmedita de las autoridades. Koki Noriega exige que no se genere ni un tipo de impunidad.