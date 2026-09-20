Caso China Polo: Fiscalía asume caso y recalifica delito a presunto sicariato en contra de periodista

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público anunció este domingo 20 de septiembre que ha asumido competencia en la investigación por el ataque criminal contra la periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", quien ayer fuera ultimada en la provincia de Caraz por presuntamente un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Luis Iván Obispo Díaz.

De acuerdo a un pronunciamiento en sus plataformas oficiales, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) está a cargo de las pesquisas y también recalificó el delito a presunto sicariato , en agravio de la también excandidata al Gobierno Regional de Áncash.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz, Áncash, y recalificó el delito a presunto sicariato.



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Diligencias buscan determinar a todos los responsables del crimen

Tras el lamentable hecho, el Ministerio Público dispuso que el fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirija las "diligencias urgentes e inaplazables" del caso como, por ejemplo, la toma de declaraciones de las cinco víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso ocurrido en la avenida Ramón Castilla.

Asimismo, de realizar el pedido del registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, la realización de la pericia de absorción atómica, la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.

Tal como menciona la Fiscalía, Luis Iván Obispo Díaz no es el único detenido por el caso, en las últimas horas corrió la misma suerte en Surco un sujeto de 29 años, quien fuera llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

🚨🇵🇪 #𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐃𝐞𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐏𝐍𝐏 𝐝𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 Á𝐧𝐜𝐚𝐬𝐡 🚔



La Policía Nacional del Perú detuvo... pic.twitter.com/xe8SUNl1Yj — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 20, 2026

El crimen que ha conmocionado la región Áncash ha generado la reacción inmediata de las autoridades. Desde de la PNP informaron que el flamante comandante general, Freddy López Mendoza, llegó esta mañana a Caraz para supervisar las diligencias, habiéndose verificado "puntos claves" que puedan permitir nuevos hallazgos en favor del esclarecimiento del hecho.

🚨🇵🇪 #Á𝐧𝐜𝐚𝐬𝐡 | 𝐋𝐀 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐀𝐃 𝐒𝐄 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐍𝐎

El COMGEN Fredy Lopez Mendoza supervisa en Caraz diligencias por la muerte de una candidata regional. Con el Ministerio Público, la PNP verificó puntos clave. La investigación sigue, sin descartar... pic.twitter.com/66WVFKlsiD — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 20, 2026

Arma usada para el crimen fue robada a un policía

Un aspecto en el desarrollo de la investigación será el arma usada para efectuar el homicidio. Tal como es de conocimiento, al presunto asesino, Luis Iván Obispo Díaz, se le encontró un arma de fuego, la cual tendría origen en la misma Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con un registro oficial de la PNP, se trata de una pistola Glock, calibre 9 × 19 mm, de color negro y con número de serie BTVG236. El documento policial señala que dicha arma había sido reportada como sustraída a un efectivo policial el 15 de noviembre de 2023, en Villa El Salvador.

La PNP informó que, en coordinación con el Ministerio Público, continuará con las diligencias correspondientes para determinar la trazabilidad del arma; es decir, conocer cómo pasó de manos del efectivo policial hasta llegar al poder del intervenido en Áncash, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan.

Desde la región se manifestó el gobernador Koki Noriga, quien solicitó la realización de un Consejo Ejecutivo Regional para abordar el caso, así como el avance de la criminalidad proveniente de Trujillo, con la participación de la presidenta Keiko Fujimori.