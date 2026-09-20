Ciudadanos protestan en exteriores del colegio Liceo Naval Almirante Guise exigiendo justicia

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los exteriores del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en la avenida San Luis, en San Borja, un grupo numeroso de personas se congregó para exigir justicia por el presunto abuso sexual contra un menor de edad. El caso comprende a seis menores procesados y otros cuatro investigados en libertad.

Durante la manifestación, algunos ciudadanos expresaron su indignación contra las autoridades y el sistema de justicia, y demandaron celeridad en las investigaciones, así como sanciones para quienes resulten responsables de los hechos.

"No quiero acusarlos a esos adolescentes, pero son el resultado de la educación en casa y debemos trabajar más en la formacion de valores. Los padres son los culpables que les desgraciaron la vida a sus hijos", afirmó.

Manifestante alerta sobre casos en silencio

Uno de los manifestantes expresó su solidaridad con el menor afectado y señaló que situaciones de abuso entre estudiantes también ocurrirían en otros colegios. Asimismo, sostuvo que no siempre estos casos llegan a hacerse públicos, debido a que algunos menores permanecen en silencio y no comunican lo ocurrido.

"Me ha tocado muy adentro esta injusticia y maldad. Esto debe parar. El bullying existe en otras instituciones educativas. el resultado ha llegado a extremos. Esta vez se ha podido denunciar, pero hay muchísimos casos que los niños sufren en silencio. Los niños merecen buen trato...", sostuvo.

Exigen cambios legales ante delitos graves

Asimismo, exhortó a revisar y modificar las leyes para que, ante delitos graves cometidos por adolescentes, se establezcan sanciones acordes con la gravedad de los hechos. También remarcó que debe priorizarse la protección, el cuidado y el bienestar de los menores de edad.

"Le pedimos a las autoridades que cambien las leyes. Si eres menor de edad y cometes delitos como adultos, júzgate como adulto. Y sobre todo el apoyo a los niños y los galones no pueden ser más importante que el amor a los hijos", indicó.

Un grupo de ciudadanos se concentró frente al Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, para exigir justicia por el presunto abuso sexual contra un menor. Los manifestantes pidieron celeridad en las investigaciones y sanciones para quienes resulten responsables.