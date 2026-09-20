"Me equivoqué": Naldy Saldaña pide perdón por romance en La Bella Luz y defiende su caso por tocamientos

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante Naldy Saldaña confirmó mediante un video en TikTok que mantuvo una relación sentimental clandestina con José Burga, animador de la agrupación musical La Bella Luz. Este hecho ocurrió hace aproximadamente año y medio atrás.

La relación sucedió cuando el presentador aún mantenía un noviazgo con Jazmín Baquero. Tras la difusión de diversas conversaciones comprometedoras, la intérprete reconoció públicamente su 'error' y extendió sus disculpas a las partes afectadas.

Un romance oculto y las pruebas al descubierto

Jazmín Baquero, expareja de José Burga, no se quedó en silencio y expuso su versión completa. Según contó en el programa Amor y Fuego, descubrió conversaciones personales entre el animador y Saldaña.

En esos chats, ambos coordinaban encuentros furtivos y utilizaban apodos afectivos, evidenciando así su cercanía y confirmando plenamente las sospechas que ella tenía al respecto.

Baquero sostuvo, durante su relato, que inicialmente Burga negó por completo que existiera algún vínculo romántico con la integrante de La Bella Luz. Pero posteriormente el presentador habría reconocido que la relación clandestina logró prolongarse durante aproximadamente cinco meses sin que nadie pudiera darse cuenta.

"Sí, efectivamente, cometí un error, me equivoqué, hace aproximadamente año y medio", señaló la cantante, quien contó que ya había reconocido su error y ofrecido disculpas en su momento.

La vocalista aseguró firmemente que cuando ocurrió este episodio ella ya había reconocido su equivocación y pidió perdón a todos los afectados por ella, asumiendo la completa responsabilidad de sus actos.

Disculpas públicas y una exigencia legal paralela

Saldaña también aclaró que sus polémicas decisiones afectaron directamente a Hansel Bernuy, quien es su actual pareja sentimental. Por tal motivo, la cantante de cumbia aseguró que le ofreció las debidas disculpas a él, a toda su familia.

Además, la cantante pidió firmemente que la admisión de su romance pasado no sea utilizada para restarle importancia a la denuncia formal que interpuso contra César Sánchez, exdirector de La Bella Luz.

Ella lo acusa de presuntos tocamientos indebidos, sosteniendo que ambos episodios corresponden a situaciones diferentes y no deben mezclarse bajo ninguna circunstancia en este debate.