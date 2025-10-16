Caso Eduardo Ruiz: Abogado de deudos señala que OTRO POLICÍA podría ser el autor del crimen

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso del joven rapero Eduardo Ruiz, quien murió durante una protesta en el Centro de Lima, podría dar un nuevo giro. El abogado de la familia, Rodrigo Noblecilla, afirmó que testigos identificaron a otro policía, distinto a Luis Magallanes, como el presunto autor del disparo que acabó con la vida del artista.

Según Noblecilla, las declaraciones de los testigos son claras y coinciden entre sí. "Los testigos, amigos de él, y también algunos videos indicarían que otro agente, de apellido Yesquén, habría realizado el disparo mortal", señaló el abogado en diálogo con Exitosa.

El letrado sostuvo que existen imágenes que permitirían corroborar esta versión, pero la Fiscalía aún no ha notificado a la defensa sobre la diligencia de visualización.

"Yo tengo los mensajes donde le he escrito a los fiscales y aún no me notifican", indicó.

Fiscalía aún no revisa los videos del crimen

Noblecilla cuestionó la demora en el proceso de identificación del verdadero autor y señaló irregularidades en la actuación policial durante las primeras horas de la investigación.

El abogado aseguró que la División de Criminalística nunca acudió al lugar de los hechos, pese a que debió hacerlo de inmediato. "La policía muy diligente debió ir a la escena del crimen, a Plaza Francia, para recabar las cámaras y tomar declaraciones de los testigos, pero nunca fue", denunció.

En cambio, explicó que los agentes se presentaron recién a la una de la mañana en la morgue, cuando el cuerpo de Ruiz ya se encontraba bajo custodia del hospital.

"Criminalística llegó tarde, queriendo llevarse el cuerpo, cuando eso correspondía al hospital y debía estar bajo la dirección jurídica de la fiscalía", detalló Noblecilla.

Familia exige reconocimiento formal de sospechosos

El abogado adelantó que solicitará que los testigos sean convocados formalmente para realizar el reconocimiento físico o fotográfico de los dos policías mencionados. Según explicó, este procedimiento es clave para determinar responsabilidades.

"Se invita a los testigos para que declaren y reconozcan, según las características físicas, a los presuntos responsables del homicidio calificado", indicó Noblecilla.

Asimismo, precisó que el reconocimiento puede hacerse mediante fotografías del registro de identidad o de forma presencial, según disponga la fiscalía.

La defensa de la familia de Eduardo Ruiz espera que la Fiscalía de Derechos Humanos acelere el proceso y se pronuncie con base en los testimonios y material audiovisual existente. Para Rodrigo Noblecilla, la prioridad es que se identifique al verdadero responsable y que no se cometa una injusticia al apresurar la acusación contra un solo agente sin haber verificado todas las pruebas.