Jefe de la PNP debió renunciar tras muerte de ciudadano a manos de policía, señala Ruth Luque

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, la congresista Ruth Luque sostuvo que Óscar Arriola debió renunciar como jefe de la PNP tras la muerte de Eduardo Ruiz a manos de un policía. "Porque no ha estado a la altura, no ha garantizado la protección de los manifestantes", comentó.

´Óscar Arriola debió renunciar

La tarde de este jueves 16 de octubre, Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que la persona que acabó con la vida del ciudadano Eduardo Ruiz, fue un policía en servicio. Se trata de un oficial de tercera quien era integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Al respecto, la parlamentaria del Bloque Democrático dio su postura sobre las explicaciones vertidas por Arriola y respondió si considera que permanecerá en su cargo como jefe de la PNP.

"Si el señor Arriola fuese realmente sincero en sus palabras él tendría que haber renunciado. Lo primero que tendría que haber dicho es: "Yo estando a cargo renuncio" No estaba a la altura, no ha garantizado la protección de la vida de los manifestantes de la ciudadanía", manifestó.

Además, resaltó que la movilización social del último miércoles 15 de octubre fue mayoritariamente pacífica. "Creo que no se quiere asumir las responsabilidades políticas en las dimensiones que uno esperaba", añadió la legisladora.

Luque se pronuncia sobre presidente José Jerí

En otro momento, la congresista Ruth Luque también emitió su opinión sobre el actual presidente de la República, José Jerí, y señaló que no debió asumir dicho cargo.

"Ahorita es más de lo mismo estamos en una versión continua del régimen autoritario de Dina Boluarte así cambien de formas, maquillen el discurso es exactamente lo mismo proque para empezar si quieren hacer las cosas distintas para empezar no tendríamos el gabinete que tenemos", aseveró.

Bajo esa premisa refirió que si "se quisiera asumir responsabilidades políticas la primera acción tendría que ser renunciar". "Si el señor (presidente José Jerí) quisiera encaminar una acción de unidad y reconciliación nunca debió asumir porque sabía que venía de un pasado cuestionado", subrayó Luque.

De otro lado, señaló que no se puede generalizar y afirmar que todos los manifestantes son vándalos debido a que la ciudadanía tiene como único recurso la protesta. "Que se individualice y se castigue de la misma manera como debería corresponder a los efectivos", expresó.

En síntesis, la parlamentaria Ruth Luque sostuvo que Óscar Arriola debió renunciar como jefe de la PNP tras la muerte de Eduardo Ruiz a manos de un policía.