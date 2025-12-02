Rafael Belaunde Llosa se pronuncia tras ataque a balazos: "Vivimos en inseguridad, no podemos claudicar"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa se pronunció tras el atentado que sufrió en la madrugada, cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba. El hecho, que pudo haber terminado en tragedia, dejó al político con apenas raspones, lo que él mismo calificó como "un milagro".

"No podemos claudicar, tenemos que resistir".

Así se expresó Belaunde en su primer mensaje público después del ataque, a la par de relatar que el incidente derivó en un intercambio de disparos, ya que portaba un arma de fuego en ejercicio de su derecho. Agradeció a Dios por haber salido con vida y reconoció la rápida intervención de la Policía Nacional, que llegó al lugar y actuó con diligencia.

"Ha sido un hecho inexplicable, agradezco a la policía que ha trabajado con toda rigurosidad", señaló.

Inseguridad y llamado a la ciudadanía

El precandidato por el partido Libertad Popular aprovechó también su pronunciamiento para advertir sobre el contexto de violencia que atraviesa el país.

"Vivimos en una época muy convulsa y de mucha inseguridad ciudadana", dijo.

Asimismo, subrayó que los ciudadanos no deben aceptar ser víctimas pasivas en este contexto. Para él, la respuesta pasa por organizarse y defenderse, sin "normalizar" los hechos delictivos que se repiten en distintas regiones.

Antes de culminar, Belaunde insistió en que la investigación se encuentra en manos de la policía y pidió dejar que las autoridades cumplan su labor. Sin embargo, su mensaje a la población fue claro: "No podemos claudicar, debemos resistir". Con ello buscó transmitir fortaleza y al mismo tiempo un llamado a la acción frente a la inseguridad que afecta a todos los peruanos.

Gratitud y mensaje final

En su declaración, también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el atentado. "A la gente que me conoce: estoy bien", aseguró, intentando llevar tranquilidad a sus seguidores y familiares. Reconoció el esfuerzo de las autoridades en las diligencias posteriores al ataque y reiteró que la violencia no puede doblegar la voluntad de quienes buscan un cambio político.

Por otro lado, cabe precisar que la protección a los candidatos presidenciales de los próximos comicios iba a iniciarse a partir de este 23 de diciembre. Sin embargo, tras el atentado, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que se buscará adelantar la ejecución de este protocolo a la brevedad.

Este atentado se suma a una serie de hechos de inseguridad que han marcado la agenda política en los últimos meses. El pronunciamiento busca dar cuenta de lo ocurrido y posicionar un mensaje de resistencia y organización ciudadana frente a la violencia que amenaza la campaña electoral.