Actualidad
Reitera que no es abandono

Rutas de Lima pide a Municipalidad de Lima recibir concesión el 3 de diciembre: "Imposible seguir operando"

Rutas de Lima precisa que "pese a los mayores esfuerzos" invoca a la Municipalidad de Lima recibir la concesión este miércoles 3 de diciembre.

RDL pide recibir concesión a MML el 3 de diciembre
RDL pide recibir concesión a MML el 3 de diciembre (Composición Exitosa)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

En un reciente comunicado, la empresa Rutas de Lima (RDL) invocó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que reciba la concesión de las vías este miércoles 3 de diciembre

RDL quiere entregar concesión este 3 de diciembre

La concesionaria precisa que "pese a los mayores esfuerzos realizados", RDL no podría continuar con la operación de las vías tras la evaluación y discusión con sus proveedores y acreedores.

"Como consecuencia de lo anterior, y en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 1432° del Código Civil 1 , el Contrato de Concesión quedaría resuelto de pleno derecho el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 11:59 pm", precisa el documento.

En anteriores comunicados, la empresa advirtió que dejaría de administrar las concesiones por la falta de ingresos debido a la suspensión del cobro de dicho servicio en los peajes de Punta Negra y Villa El Salvador.

Por ello, fijó como plazo final este 2 de diciembre para efectuar "una transferencia ordenada y pacífica de la concesión". Llegada esta fecha, comunicó que no cesarían sus operaciones y evaluarían "cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos".

 

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados cobro de peajes concesión entrega Municipalidad de Lima Rutas de Lima

