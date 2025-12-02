Cluber Aliaga: Inteligencia debe evaluar riesgos de candidatos tras atentado contra Rafael Belaunde

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El atentado contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa ha generado reacciones en distintos sectores. Para el exministro del Interior y general PNP en retiro, Cluber Aliaga, este hecho debe ser tomado como una alerta seria en el marco del proceso electoral. En diálogo con Exitosa, subrayó que lo ocurrido obliga a reforzar las medidas de prevención.

"Es el segundo atentado, y por lo tanto no puede pasar desapercibido", señaló.

Aliaga insistió en que la seguridad de los candidatos no puede quedar librada al azar. Según explicó, los órganos de inteligencia deben realizar evaluaciones de riesgo en todo el país, identificando qué postulantes enfrentan mayor exposición y qué zonas presentan más amenazas.

Esa información, dijo, debe ser compartida con los partidos políticos y con la Dirección de Seguridad de Estado de la Policía Nacional, para definir qué nivel de protección corresponde a cada caso.

Para el exministro, los equipos de inteligencia deberán trabajar en la identificación de potenciales riesgos para cada candidato.

Evaluaciones de riesgo y seguridad diferenciada

El exministro planteó que no todos los candidatos requieren el mismo nivel de seguridad, pero sí un estudio detallado que permita asignar recursos de manera estratégica.

"Los órganos de inteligencia deben realizar evaluaciones de riesgo de todos los candidatos y los partidos por zonas del país, para definir cuáles presentan mayor riesgo y brindarles una seguridad específica", explicó.

Aliaga agregó que la Policía Nacional también debe elaborar sus propios estudios de seguridad, estimando el nivel de riesgo y determinando a qué candidatos se les dará mayor o menor protección. De esa manera, se busca evitar que hechos como el ataque a Belaunde se repitan durante la campaña.

Riesgo de infiltración criminal

El general en retiro advirtió además sobre la posibilidad de que organizaciones criminales intenten infiltrarse en la política.

"Sabemos que la delincuencia es oportunista. Tenemos que actuar preventivamente y trabajar con la posibilidad de que se puedan infiltrar o aparecer en las listas de partidos políticos", dijo.

Para él, el Estado debe defenderse a través de sus órganos de inteligencia, alertando a los partidos para que separen a cualquier candidato vinculado con actividades ilícitas.

Aliaga fue enfático en señalar que, si no se actúa con firmeza, la delincuencia podría ingresar a la política y "tratar de gobernar también". Por ello, pidió que el atentado contra Belaunde sea el último acontecimiento de este tipo y que se convierta en un punto de inflexión para reforzar la seguridad electoral en el país.