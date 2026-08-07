Claudia Sheinbaum: "Vamos a seguir en la defensa del presidente Pedro Castillo, bienvenida Betssy Chávez"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Claudia Sheinbaum ratificó su respaldo a Pedro Castillo y a Betssy Chávez. La presidenta de México afirmó que continuará defendiendo al expresidente peruano y dio la bienvenida a la expremier, quien llegó a territorio mexicano tras recibir el salvoconducto.

Mensaje de Sheinbaum

Durante 'La Mañanera', rueda de prensa matutina que realiza la mandataria, Sheibaum expresó que se retomaron las relaciones diplomáticas con nuestro país, que sostendrán su postura con Pedro Castillo y saludó el arribo de Betssy Chávez a tierras mexicanas.

"(...) una acción de buena voluntad del Gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a reestablecer las relaciones con Perú, y nosotros como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir en al defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo Gobierno de Perú lo sabe. Pero es un paso, pues, bienvenida Betsy Chávez a México", afirmó.

Respaldo a Pedro Castillo

La solidaridad del Gobierno de México, encabezado principalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hacia Pedro Castillo no comenzó tras su destitución, sino que se gestó desde el inicio de su presidencia en 2021 y se intensificó significativamente a finales de 2022.

Esto también se debió a una compatibilidad ideológica y a un presunto acoso sistemático hacia Castillo constantes mociones de vacancia. Tal es así, que integrantes de su familia recibieron asilo político en México.

Salvoconducto a Betssy Chávez

El canciller Carlos Espá informó que se restablecieron las relaciones diplomáticas con México y se otorgó el salvoconducto a Betssy Chávez, quien permanecía en la embajada de dicho país desde inicios de noviembre de 2025. La expremier de Pedro Castillo, viajó en la mañana del 7 de agosto a México.

Cómo se partió el vínculo México-Perú

Las relaciones entre México y Perú se rompieron a finales de 2025. Para lad aministración peruano, México cruzó la línea roja al meterse en la política local y proteger en su embajada a personas investigadas por la justicia

Y por parte del Ejecutivo mexicano: Perú sufrió un "golpe parlamentario" y México actuó bajo su histórica tradición de otorgar asilo político a aliados perseguidos.

De esta forma, Claudia Sheinbaum confirmó su respaldo a Pedro Castillo y Betssy Chávez. La presidenta mexicana aseguró que seguirá respaldando al expresidente peruano y expresó su bienvenida a la exjefa del gabinete, quien llegó a México tras recibir el permiso diplomático.