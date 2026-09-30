Cristiano Ronaldo abandona concentración de Portugal en plena Nations League: "Contaré la verdad"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras una conferencia de prensa brindada por el actual director técnico de Portugal, Jorge Jesús, donde confirmaba que Cristiano Ronaldo no jugaría ante Dinamarca tal y como lo hizo frente a Norugea. El 'Comandante' tomó la decisión de dar un paso al costado y abandonar la concentración.

La inesperada decisión de Cristiano Ronaldo en plena Nations League

Tras abandonar la concentración de Portugal, que este jueves visita a Dinamarca en el Parken Stadium por la tercera fecha del Grupo D de la UEFA Nations League 2026-27, El experimentado atacante recurirrió a sus redes sociales y aseguró que en su momento contará públicamente los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", señaló el astro portugués.

En esa línea, añadió que " a su debido tiempo" contará su verdad "a todos los portugueses" respecto a las razones que lo motivaron a retirarse de la concentración de la escuadra lusa "a la que siempre me dediqué".

Por último, CR7 cerró su pronunciamiento público extendiéndole buen augurio a todo el plantel de la escuadra europea. "Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluyó.

Cabe señalar que, el exdelantero del Real Madrid noo no fue tomado en cuenta por el actual entrenador de la selección portuguesa y fue suplente en el triunfo de su país ante Noruega, disputado en Oslo. Este habría sido el detonante para que el astro portugués abandonara la concentración lusa hoy.

Preparación para los próximos partidos continuará

De acuerdo con la información proporcionada por la propia Federación Portugesa de Fútbol (FPF), la preparación para los encuentros contra Dinamarca y Noruega continuará según lo planeado con los otros 24 futbolistas convocados.

El máximo ente regulador del fútbol portugués no explicó los motivos detrás de la salida de su capitán y aseguró que la delegación mantiene su atención en los objetivos deportivos establecidos.

"Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos", indicó la FPF mediante un comunicado.

Luego de una conferencia de prensa brindada por el actual director técnico de Portugal, Jorge Jesús, donde confirmaba que Cristiano Ronaldo no jugaría ante Dinamarca por la Nations League, el jugador decidió abandonar la concentración.