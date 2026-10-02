Ventanilla: adulto mayor muere atropellado por bus en vía con escaso alumbrado público y poca visibilidad

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Acceso 1, en Ventanilla. El accidente ocurrió durante la noche y, según los vecinos, la escasa iluminación de la zona habría dificultado la visibilidad del conductor, provocando el fatal desenlace.

Adulto mayor muere atropellado

De acuerdo con los residentes, la víctima era conocida en el sector debido a que se ganaba la vida realizando trabajos para tapar los huecos de las pistas de esta avenida. Los vecinos señalaron que la zona presenta deficiencias en el alumbrado público por la falta de energía eléctrica, situación que habría contribuido a que el hombre no fuera advertido a tiempo.

Según relataron, el bus no habría logrado visualizar al adulto mayor y terminó arrollándolo. Producto del impacto, la víctima se golpeó la cabeza y perdió la vida instantáneamente en plena vía pública. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada, aunque los residentes indicaron que era una persona muy conocida en la zona.

La unidad involucrada es un bus de color rojo que cubre la ruta desde Ate hasta Ventanilla. Tras el accidente, el vehículo fue trasladado hasta la comisaría de Pachacútec, mientras que el conductor fue intervenido por agentes de la Policía Nacional y llevado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

🔴🔵 Ventanilla: Adulto mayor muere atropellado por bus de transporte público en vía con poco alumbrado público



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Ante este lamentable hecho, los vecinos solicitaron a las autoridades atender las deficiencias de la zona e instalar postes de alumbrado público. También pidieron colocar rompemuelles para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir nuevos accidentes en esta vía de Ventanilla.

Otro adulto mayor víctima en accidente

La noche de ayer, un adulto mayor de aproximadamente 67 años resultó herido luego de que un automóvil negro impactara violentamente contra dos vehículos estacionados en la avenida Túpac Amaru, en Santa Anita. El hecho ocurrió cerca de las 11:48 p. m. del último martes y dejó al hombre con lesiones que obligaron a su traslado a un centro de salud. El conductor que provocó habría estado en estado de ebriedad.

Según relató la hija del adulto mayor, su padre se encontraba entre las dos unidades afectadas cuando ocurrió el impacto. La mujer señaló que el conductor, identificado como Carlos Enrique Chacón, habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente y que su padre estuvo cerca de ser alcanzado directamente por el automóvil.

La familiar contó que el adulto mayor fue auxiliado inmediatamente por los Bomberos y trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Explicó que su padre padece de hipertensión y que, después del fuerte impacto, manifestó sentir dolor en una de sus piernas y molestias en la zona abdominal.