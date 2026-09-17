Caso Liceo Naval: denunciados podrían ser internados en un centro juvenil de confirmarse culpabilidad

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la abogada de familia Mayda Mendoza señaló que, de confirmarse la presunta violencia sexual denunciada en la institución, los adolescentes estudiantes involucrados enfrentarían una amonestación no privativa de libertad por tratarse de menores de edad, siendo el escenario más cercano el internamiento a un centro juvenil, pero con posibilidad de ir a un penal tras llegar a la mayoría de edad.

Garantías procesales y toma de declaraciones a los estudiantes involucrados del caso Liceo Naval

El desarrollo de las diligencias exige un manejo riguroso debido a la condición de menores de edad tanto de la víctima como de los investigados. Las autoridades han priorizado la recopilación de testimonios mediante mecanismos protegidos para no vulnerar los derechos de los implicados durante el proceso.

Respecto al desarrollo de los procedimientos iniciales y los plazos de retención, la abogada de familia Mayda Mendoza detalló el marco legal aplicable al caso.

"Importante las declaraciones de la presunta víctima mediante cámara Gesell dado que es un menor de edad. Asimismo, también la recepción de las declaraciones de los 10 adolescentes retenidos. Ahora el término retenidos es importante aclararlo porque hablamos de menores de edad y al hablar de menores de edad según el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente ellos solo pueden estar retenidos tomando en consideración a flagrancia que son máximo 24 horas", señaló.

La jurista remarcó la importancia de diferenciar los términos legales aplicados a mayores de edad respecto al tratamiento recibido por menores. El cumplimiento estricto de estos protocolos garantiza que las actuaciones fiscales y judiciales mantengan validez legal durante el transcurso del proceso investigativo.

Sanciones socioeducativas e internamiento en centro juvenil

De confirmarse la responsabilidad de los implicados, el ordenamiento jurídico peruano contempla un abanico de medidas socioeducativas que van desde sanciones no privativas de libertad hasta el internamiento efectivo. La determinación del juez dependerá del grado de participación y la gravedad de las faltas acreditadas.

Sobre el abanico de sanciones que contempla la normativa vigente para los menores infractores, la especialista Mendoza precisó el alcance de estas medidas.

"El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente nos menciona un punto importante que son las medidas socioeducativas primero que las medidas no son privadas de libertad quiere decir que habría amonestación primero [...] Segundo la libertad asistida [...] la prestación de servicios a la comunidad y también tenemos la libertad restringida [...] y tenemos el otro punto importante cuál es? la internación a un centro juvenil esto es una medida socioeducativa", indicó.

Estas disposiciones buscan otorgar un enfoque formativo y de reeducación a los jóvenes involucrados dentro del sistema especializado. No obstante, las autoridades continúan acumulando elementos de convicción para determinar la sanción correspondiente una vez concluidas las indagaciones de ley.

En ese sentido, caso Liceo Naval evidencia la necesidad de aplicar la normativa penal juvenil con la máxima rigurosidad jurídica para garantizar justicia a la víctima y delimitar las responsabilidades de los agresores.