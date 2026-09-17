Defensor del Pueblo se reunió con familiares de alumnos acusados por presunto abuso en Liceo Naval: "No todos participaron"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se reunió con los familiares de los estudiantes del Liceo Naval señalados por el presunto abuso sexual contra un compañero y sostuvo que no todos los menores retenidos habrían participado en el hecho.

Defensoría brindó apoyo psicológico a menores

Antes de ingresar a la Comisaría de la Familia, en el Cercado de Lima, el funcionario, encargado de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, indicó que se brindó asistencia legal y psicológica a los menores retenidos.

"Le hemos trasladado nosotros, como Defensoría del Pueblo, ayer en la noche a través de nuestros comisionados, nuestra solidaridad poniéndonos a disposición en el ámbito psicológico para estar oportunamente con ellos...", afirmó.

Gutiérrez cuestiona participación de todos los menores

En esa misma línea, precisó que se puso a disposición de los familiares un equipo de profesionales y aclaró que, por el momento, no es posible determinar cuántos estarían involucrados, por lo que sostuvo que no todos los menores habrían participado en el presunto abuso.

"Hemos puesto 4 abogados y un psicológo. Ahorita no se puede decir la cantidad de infractores porque todos están detenidos y evidentemente no todos participaron", indicó.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sostuvo un encuentro con los familiares de los alumnos del Liceo Naval involucrados en la denuncia por presunto abuso sexual contra un compañero y señaló que no todos los menores retenidos necesariamente habrían intervenido en el caso.