"Vamos a seguir cumpliendo con nuestra palabra": Keiko Fujimori asegura trabajos frente a los impactos del fenómeno El Niño.

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta, Keiko Fujimori, garantizó las labores realizadas por el Gobierno frente a la amenaza de los efectos del fenómeno del Niño.

Fujimori mencionó que, en los "50 días" como jefa de Estado, continuarán recorriendo diversas regiones del territorio nacional para ejecutar obras de prevención en puntos críticos.

"Vamos a seguir trabajando así, recorriendo nuestro país y sobre todo cumpliendo con nuestra palabra", mencionó.

Esta afirmación ocurrió durante la supervisión en la quebrada Vizcachera, en Lurigancho-Chosica, en donde las obras efectuadas por el Gobierno se llevan a cabo para mitigar posibles desastres causados por el fenómeno de El Niño.

La presidenta enfatizó que, como parte de su trabajo en precaución de desastres, su gestión construirá un puente en la zona crítica en las próximas semanas, debido a que se tiene previsto que a mediados del mes de noviembre llegarán intensas lluvias. Además, resaltó la labor de los funcionarios y trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y a la alcaldesa distrital.

Estas tareas del Gobierno se desarrollan en el marco del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, autorizado por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, que tendrá una vigencia oficial hasta el 31 de diciembre de 2026. Este plazo asegura que las intervenciones en los 70 puntos críticos y la instalación de barreras dinámicas se mantengan activas durante los meses de mayor riesgo hidrometeorológico, garantizando la protección continua de las áreas productivas y las poblaciones vulnerables frente al fenómeno de El Niño.

Advierten que El Niño tendrá una intensidad histórica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha puesto en alerta que este evento climático alcanzará un nivel importante entre los meses de agosto y octubre del presente año.

Según el medio Andina Noticias, esta entidad indicó que este calentamiento del océano marcaría un nuevo récord.

Los indicadores internacionales calculan que las temperaturas superficiales en el mar, en la región Niño 3,4, pasarán los 2,9 °C, un registro que advierte una creciente intensidad para inicios de 2027.

El fenómeno El Niño, fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO), suele manifestarse cada dos a siete años y puede alterar el clima durante meses.