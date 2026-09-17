Keiko Fujimori anuncia la reorganización del Liceo Naval tras denuncia de presunto abuso sexual: "Pasará al Minedu"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció este jueves 17 de septiembre que el Liceo Naval Almirante Guise será reorganizado tras el caso de presunto abuso sexual que involucra a 10 menores en agravio de un adolescente de 16 años.

Desde Huarochirí, la mandataria lamentó profundamente el hecho ocurrido, el cual está en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, a través de una investigación preliminar. Asimismo, no descartó que dicha medida pueda replicarse en las instituciones castrenses.

Exige el desarrollo las investigaciones y sanciones a los responsables del hecho

La jefa de Estado sostuvo que el Liceo Naval será administrado por el Ministerio de Educación (Minedu) para evitar nuevos casos similares. Como se recuerda, la propia Marina de Guerra del Perú rechazó el hecho y que viene brindando todas las facilidades y su "plena colaboración" a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, "independientemente de los que resulten responsables".

"Puedo anunciar, además de las investigaciones que se están llevando a cabo, se va a declarar en reorganización. Se están tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará en estos momento a manos del Minedu para que sean ellos que pongan orden, que exista disciplina", indicó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Desde Huarochirí, la presidenta Keiko Fujimori anunció que, tras la denuncia por presunto abuso sexual ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise, la institución sufrirá un cambio de administración y pasará a manos del Ministerio de Educación.



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Del mismo modo, Fujimori Higuchi sostuvo que si bien es cierto que el Poder Judicial (PJ) será la institución que condenará a los responsables del caso, espera que exista una sanción ejemplar conforme a ley con las investigaciones que haga la Fiscalía. Además, de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindará todo el soporte y acompañamiento a la víctima y a sus familiares.

Marina de Guerra separa personal del Liceo Naval en el marco de las investigaciones

A través de un comunicado, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Bienestar, dispuso la separación de la directora, del docente y del entrenador de futbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se desarrollan las pesquisas.

Del mismo modo, descartó todo tipo de injerencia durante el proceso de investigación. En tal sentido, indica que adoptará las medidas que correspondan, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente.

En la previa. el Ministerio de Defensa también emitió un comunicado, donde rechaza el hecho ocurrido en el distrito de San Borja y solicitó a la MGP las "investigaciones o acciones administrativas" que correspondan.

El caso que viene conmoviendo a la sociedad continuará en investigación, los familiares de la víctima esperan la celeridad del caso.