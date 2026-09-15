Exvedette peruana sufre terrible accidente automovilístico y queda sin poder caminar

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Adaro contó el duro momento que viene atravesando tras sufrir un terrible accidente automovilístico. La exvedette peruana quedó atrapada entre los fierros de su vehículo y terminó con múltiples fracturas, por lo que permanece internada y, por ahora, no puede caminar.

Mónica Adaro sufre accidente automovilístico

Según reveló la misma Mónica Adaro para Trome, el choque ocurrió en Stockton, Estados Unidos, cuando un sujeto totalmente ebrio se estrelló contra su camioneta.

El impacto fue tan fuerte que su vehículo terminó completamente destrozado y ella quedó atrapada en el interior. "Sí, sufrí un grave accidente de auto. Un hombre, ebrio, me chocó de frente y yo quedé atrapada en mi auto", relató la exvedette, quien todavía permanece internada en un hospital.

La situación fue bastante complicada. Mónica relató que las puertas de su auto se engancharon y se quedó atrapada sin poder hacer nada. Encima, contó que el vehículo empezó a botar humo por todos lados y no podía respirar.

"Después que me sacaron del auto, me desmayé, quedé atrapada y no podía abrir; las puertas estaban atoradas. Entre varios abrieron y mi auto estaba lleno de humo; no podía respirar. Fue una horrible experiencia, muy traumante", contó.

El accidente le provocó varias lesiones y tuvo que ser operada. Entre las principales consecuencias se encuentran las fracturas y la reconstrucción de sus tobillos. Su camioneta, además, quedó completamente destruida.

Mónica Adaro

Mónica Adaro revela que no puede caminar

Actualmente, Mónica Adaro se encuentra con los tobillos enyesados y necesita ayuda para realizar varias actividades del día a día. La exvedette explicó que contará con enfermeras para la administración de sus medicamentos y para su cuidado personal.

"Sí, voy a usar silla de ruedas, no puedo caminar", señaló Mónica, quien también deberá iniciar un proceso de terapia y utilizar muletas como parte de su recuperación.

Los médicos le han indicado que posiblemente pueda volver a caminar en unos seis meses, aunque todo dependerá de cómo avance con la terapia y de la evolución de sus lesiones. Por el momento, su recuperación será larga y tendrá que mantenerse alejada de sus actividades habituales.

La exvedette también reveló que el accidente afectó sus planes laborales y personales, pues calcula que estará prácticamente paralizada durante casi un año. Su abogado ya viene revisando el caso para determinar la indemnización correspondiente, mientras el responsable del choque ya fue arrestado.

Mónica Adaro agradece seguir con vida

A pesar de todo lo ocurrido, Mónica Adaro asegura que se siente agradecida por haber sobrevivido al fuerte accidente. Incluso describió el momento como una experiencia en la que sintió que volvió a nacer.

"Gracias a Dios que no fue peor. Esa bestia, estaba borracha y conducía un Dodge Challenger, venía a velocidad; ya lo arrestaron. La verdad, pasé por el túnel y sí, vi la luz", manifestó.

Ahora, la exvedette se concentra en recuperarse poco a poco y cuenta con el respaldo de su hijo, su mamá y las personas que la quieren. Debido al dolor que todavía siente, recibe morfina para poder sobrellevar las molestias y descansar.

Así, Mónica Adaro continúa internada luego del terrible accidente automovilístico que la dejó con múltiples fracturas y sin poder caminar. La exvedette peruana afrontará una larga recuperación con terapia y silla de ruedas, mientras sus abogados ven el caso.