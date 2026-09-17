Caso Liceo Naval: Marina de Guerra "rechaza tajantemente" todo acto de violencia y anuncia destituciones mientras se desarrollan las investigaciones

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú (MGP) se pronunció este jueves 17 de septiembre sobre el caso de presunto abuso sexual ocurrido en el Liceo Naval y que involucra a 10 menores en agravio de un adolescente 16 años.

A través de un comunicado oficial, la institución "rechazó tajantemente" todo tipo de "acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes". En esa misma línea, indicó que las autoridades competentes han dispuesto el protocolo correspondiente para estas situaciones.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial en respuesta a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise. En el documento, la institución rechaza todo maltrato y anuncia la separación de la directora y el entrenador... pic.twitter.com/0Q9URRjiL5 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Anuncia separación de personal en el marco de las investigaciones

Como parte de las medidas internas adoptadas, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Bienestar, dispuso la separación de la directora, del docente y del entrenador de futbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se desarrollan las investigaciones a cargo por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

Asimismo, la institución castrense aseveró que viene brindando todas las facilidades y su "plena colaboración" a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, "independientemente de los que resulten responsables" No obstante, puntualiza que por tratarse de menores de edad, se mantiene en reserva toda información que permita identificarlos.

Comunicado

Del mismo modo, descartó todo tipo de injerencia durante el proceso de investigación. En tal sentido, indica que adoptará las medidas que correspondan, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente.

En la previa. el Ministerio de Defensa también emitió un comunicado, donde rechaza el hecho ocurrido y solicita a la MGP las "investigaciones o acciones administrativas" que correspondan.

📢 [COMUNICADO MINDEF]

Ante los hechos denunciados que involucran a estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, el Ministerio de Defensa informa lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/QeyIXZtJgD — Mindef Perú (@MindefPeru) September 17, 2026

(Noticia en desarrollo...)