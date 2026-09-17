Señor de los Milagros: Hermandad anuncia que este año no se realizará la 'levantada mundial'

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes, la Hermandad del Señor de los Milagros dio a conocer la programación de actividades que llevará a cabo durante el mes de octubre, en el marco del tradicional periodo morado, así como detalles vinculados a las procesiones de la imagen por las calles de Lima. Dicha información fue presentada durante una conferencia de prensa en el edificio de las Nazarenas.

Uno de los anuncios más importantes de esta presentación fue la confirmación de que en este año no se realizará la tradicional "levantada mundial", una actividad que en la edición anterior logró reunir de manera simultánea a hermandades del Señor de los Milagros en cerca de 56 ciudades. Además, la organización mencionó que para el mes de octubre no se contempla ninguna visita de la imagen a otra localidad del país.

"Para este año no se ha contemplado la "levantada mundial" como la hemos denominado en otros años, este era un evento en donde también se habían realizado en cerca de 56 ciudades, todos al mismo tiempo. Y tampoco se ha considerado la visita (de la imagen) a alguna Diócesis de Lima y el Callao", se mencionó en la conferencia.

Anda del Señor de los Milagros estará en la misa del papa

Durante la rueda de prensa se dio a conocer que la sagrada imagen del tradicional Cristo Morado tendrá una participación importante en la eucaristía del papa. Como se sabe, el jefe de la Iglesia católica tiene programada una visita al país el 11 de noviembre y realizará una eucaristía en el amplio espacio de la base aérea Las Palmas.

De acuerdo al pronunciamiento oficial por parte de la hermandad, los detalles sobre el traslado y la participación de los hermanos cargadores serán comunicados de manera oportuna a la sociedad civil en el transcurso de los días.

Recorridos que hará la imagen del Señor de los Milagros

El anda de "El Cristo Moreno" saldrá en procesión por las calles de Lima en cinco fechas, siendo la primera el 3 de octubre, luego continuará el 18, 19 y 28 del mismo mes y terminará el 1 de noviembre. El recorrido procesional partirá del Monasterio de Las Nazarenas.



La procesión del Señor de los Milagros es considerada una de las manifestaciones más multitudinarias de todo el mundo católico, donde miles de peruanos y diferentes personas de todo el mundo renuevan su fe en el mes de octubre.