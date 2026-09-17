Comandante general PNP, Fredy López lideró operativo en penales declarados en estado de emergencia

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, encabezó el operativo en penales declarados en estado de emergencia. La intervención busca detectar celulares, armas y otros objetos prohibidos que podrían ser utilizados para coordinar extorsiones y amenazas.

Fredy López lidera operativo luego de asumir el mando como comandante general de la PNP

Luego de asumir el mando como nuevo comandante general de la PNP, Fredy López puso en marcha una operación simultánea de requisa en cinco establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia, como parte de una estrategia orientada a reforzar el control en los centros de reclusión y evitar que sean utilizados para actividades delictivas.

Fredy López, comandante general de la PNP, dirigió personalmente las acciones en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.

En el penal Miguel Castro Castro fueron desplegados 160 efectivos policiales, quienes, en coordinación con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizaron una inspección minuciosa de los diferentes pabellones y ambientes del establecimiento.

Como parte de esta acción, los penales que también integraron la intervención de manera paralela fueron: Ancón I, El Milagro de Trujillo, Cochamarca, en Pasco, y Challapalca, en Tacna.

🚨🇵🇪 #Nacional | ¡LLEGÓ EL ORDEN A LOS PENALES!



Las rejas no serán refugio ni centro de operaciones para quienes pretendan seguir delinquiendo.



Bajo el liderazgo operativo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Fredy López Mendoza, se puso... pic.twitter.com/HYyzGx2nQU — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 17, 2026

¿Cuál fue el objetivo del operativo realizado por el comandante general de la PNP?

La intervención tiene como finalidad identificar y retirar teléfonos celulares, equipos electrónicos, armas, objetos contundentes y cualquier otro elemento prohibido que se encuentre dentro de los penales.

"Vamos a realizar este operativo conjunto, personal policial de la DINOES, de la seguridad integral de las DEPINCRIS en conjunto con personal del INPE y nuestras Fuerzas Armadas, que nos están dando el soporte en toda la parte perimétrica de las zonas externas de estos penales y lo que se trata es de poder encontrar, ubicar artículos que están prohibidos", señaló Fredy López.

De acuerdo con la PNP, estos objetos podrían ser utilizados para coordinar delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, entre ellos extorsiones, amenazas y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales.

Asimismo, el comandante general de la PNP remarcó que, la institución mantendrá una posición firme frente a cualquier actividad delictiva coordinada desde los penales y seguirá realizando operativos.

Finalmente, el mensaje del comandante general, Fredy López es que ningún penal debe convertirse en un centro de operaciones criminales, por lo que continuará ejecutando operativos de inteligencia y control dentro del marco de la ley para luchar contra la delincuencia.