Lambayeque: Chiclayo sorprende con lanzamiento de king kong en forma del papa León XIV

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Chiclayo, un nuevo king kong dedicado al papa León XIV agotó su primer lote el mismo día de su lanzamiento. El producto, llamado "Dulce Bendición", combina galletitas y manjar blanco con la silueta del pontífice y fue presentado el 14 de septiembre en Lambayeque.

Producción aumenta para noviembre

El lanzamiento coincidió con el cumpleaños número 71 de León XIV y convirtió al tradicional dulce de Lambayeque en una presentación especial. La propuesta pertenece a la empresa King Kong Real, que prepara el producto en una fábrica ubicada en Chiclayo para su distribución nacional.

El primer lote estuvo compuesto por 500 unidades de king kong con manjar blanco y la figura del papa León XIV. La misma presentación incluyó otros 500 alfajores redondos decorados con la cúpula de la Basílica de San Pedro y la imagen de la marca.

El representante de King Kong Real informó que la empresa proyecta elaborar entre 500 y 1.000 unidades diarias de "Dulce Bendición" durante noviembre. La cifra responde a la distribución nacional anunciada para el producto luego del agotamiento del primer lote presentado.

King kong hecho en Chiclayo.

Así es el dulce dedicado al pontífice

El proceso de elaboración incluye un control de calidad del manjar blanco antes de incorporarlo al relleno de las galletas. La presentación mantiene los elementos del king kong tradicional y añade la silueta de León XIV como distintivo visual de esta edición especial.

Además del king kong, la empresa presentó alfajores pequeños con el diseño de la Basílica de San Pedro. Estos productos pueden adquirirse desde cinco soles y forman parte de la línea especial presentada junto al dulce dedicado al pontífice durante septiembre.

King kong

El king kong "Dulce Bendición" tiene un precio inicial de 10 soles en la tienda física de la empresa, ubicada en la calle Manuel María Ízaga 640, cerca del parque principal de Chiclayo. El producto también contempla pedidos fuera de Lambayeque mediante distribución nacional previstos.

La elaboración del producto se realiza en Chiclayo, donde los trabajadores dan forma a las piezas antes de incorporar el relleno. La empresa utiliza manjar blanco como parte principal de la preparación y presenta cada unidad con la silueta del papa León XIV diariamente comercial.

El diseño del dulce forma parte de una propuesta comercial vinculada al cumpleaños del pontífice y a la identidad gastronómica de Lambayeque. La oferta reúne el king kong con la imagen de León XIV y los alfajores decorados con la cúpula de San Pedro durante esta fecha regional.