Emergencia en SJL: voraz incendio consume depósito de tíner en Jicamarca

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un siniestro de grandes proporciones se registró este jueves 17 de septiembre en un depósito de tíner ubicado en la calle Andahuaylas, en el Anexo 22 de Jicamarca, cerca del límite con San Juan de Lurigancho. La emergencia, catalogada como código 3 debido a la alta inflamabilidad del material, comenzó aproximadamente a las 2:32 p.m. y requirió la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos para mitigar las llamas y proteger a la población local.

Despliegue de los bomberos y resguardo policial ante el riesgo de explosión

Hasta la zona del incidente acudieron 10 unidades operativas de los bomberos, entre las que se incluyeron autobombas, vehículos de rescate, cisternas y ambulancias. El personal especialista concentró sus esfuerzos en contener el avance del fuego hacia las viviendas colindantes, considerando la presencia de insumos químicos altamente volátiles en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el perímetro de la calle Andahuaylas para impedir el acceso de transeúntes y curiosos. La restricción de tránsito se estableció como medida preventiva ante el riesgo inminente de explosiones provocadas por el calentamiento de los recipientes de solvente.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales dentro del predio, limitándose los daños a pérdidas materiales. Las causas exactas que desencadenaron el origen de las llamas permanecen en proceso de investigación por parte de los peritos correspondientes.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Dos incendios de magnitud se registraron en distintos puntos de Lima. En San Juan de Lurigancho, el fuego afectó una vivienda y seis unidades de bomberos trabajan para controlar la emergencia. Mientras que, en Comas, las llamas alcanzaron uno de... pic.twitter.com/JoOBAQEWwP — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Frente a la magnitud del evento, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para brindar soporte asistencial inmediato. El personal de la Central 106 mantiene coordinación constante con los centros hospitalarios de la red pública para asegurar la atención prehospitalaria si la situación lo requiere.

Otro incendio registrado en Puente Piedra

De forma paralela, las unidades de socorro atendieron otra emergencia por deflagración registrada en el asentamiento humano Hijos de Jerusalén, en el distrito de Puente Piedra. Este segundo incidente afectó a un inmueble multifamiliar y generó consternación entre los residentes de la zona norte de la capital.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un incendio de gran magnitud se registra en Puente Piedra, donde el fuego afecta una vivienda y genera temor entre los vecinos de la zona. Un total de ocho unidades de bomberos trabajan en el lugar para controlar la emergencia y evitar que las... pic.twitter.com/sEm0xCXELd — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Para controlar la eventualidad en Puente Piedra, al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos se desplazaron al lugar a fin de sofocar el fuego. La acumulación de emergencias en simultáneo demandó un amplio despliegue logístico por parte de los equipos de respuesta rápida en Lima Metropolitana.

En ese sentido, el incendio en el depósito de tíner puso en evidencia la necesidad de reforzar las inspecciones de seguridad en recintos de almacenamiento de insumos químicos para mitigar riesgos en áreas urbanas.