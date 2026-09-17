Caso Liceo Naval: menor habría denunciado previamente a sus compañeros por bullying, señala DRELM

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, informó que el alumno del Liceo Naval que habría sido víctima de abuso sexual ya había denunciado previamente casos de bullying dentro del plantel.

Gonzales brindó estas declaraciones tras salir de la Comisaría de la Familia, en el Cercado de Lima, donde permanecen retenidos los 10 menores señalados por el presunto abuso sexual contra el estudiante del Liceo Naval Almirante Guise.

"Como el chico denuncia en su declaración que ya había sido aplicado el bullying en su caso en tiempos anteriores. Solo hemos visto parte del acta donde manifiesta ello, no queremos ir más allá porque hay una investigación...", señaló.

Alumnos retornarían a clases de forma virtual

A su vez, el representante de la DRELM manifestó que, una vez concluidas las primeras investigaciones, se coordinaría el retorno a clases virtuales de los alumnos retenidos, medida que estaría a cargo del Ministerio de Educación y que aún permanecerán 48 horas en el local policial.

"Hablamos con el director para que esas personas puedan estar en clases remotas mientras la investigación continúa. Esos son los protocolos de Educación, depende de cada ministerio, es multisectorial. Estamos trabajando con el ministerio de la Mujer, hay que ver las medidas que se van a tomar, cuidando al niño afectado...", indicó.

Fiscalía evaluará situación del chofer y los auxiliares

Respecto a otras personas que habrían estado cerca del presunto abuso, como un chofer y dos auxiliares del colegio, recalcó que cualquier detención para continuar con las investigaciones deberá ser ordenada por la Fiscalía.

"Esta comisaría es especializada en casos de violación contra menores. Esa unidad es privada con un conductor privado, no era del colegio. Los dos adultos más el chofer no están detenidos, depende de la Fiscalía...", añadió.

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