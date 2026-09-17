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BCRP lanza nueva moneda de plata por bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco

El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda de plata de S/1 dedicada al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco. La pieza tendrá una emisión máxima de 5.000 unidades.

BCRP lanza nueva moneda de plata por bicentenario de colegio cusqueño
BCRP lanza nueva moneda de plata por bicentenario de colegio cusqueño (Composición: Exitosa)

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/09/2026

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó una nueva moneda de plata con fines numismáticos, dedicada a conmemorar los 200 años del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco. La pieza comenzó a circular este 17 de septiembre de 2026 y cuenta con características especiales para coleccionistas. 

Moneda recuerda colegio cusqueño

La institución educativa fue fundada en 1825 por Simón Bolívar, junto con el Colegio Ciencias, y está orientada a la educación pública de mujeres. El bicentenario de su creación se cumplió en julio de 2025.

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En el reverso de la pieza aparece la inscripción "Bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco", junto con el periodo 1825-2025 y una representación de la puerta de acceso a la Capilla de San Juan de Dios del colegio. 

Características de nueva pieza

La moneda tiene una denominación de S/1, está elaborada con plata de ley 0,925 y posee un peso fino de media onza troy. Además, presenta un diámetro de 33 milímetros, acabado proof y canto estriado.

En el anverso se encuentra el Escudo de Armas del Perú, acompañado del nombre del Banco Central de Reserva, el año de acuñación 2026 y la denominación "Un Sol". La emisión máxima será de 5.000 ejemplares

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Glorioso Colegio de Educandas del Cusco

Precio supera valor facial

Aunque la pieza tiene curso legal y una denominación de S/1, su precio de venta es superior debido a que se trata de una moneda de plata destinada principalmente al ámbito numismático.

El BCRP fijó inicialmente su precio en S/159, monto que podrá variar de acuerdo con la evolución de los costos. La moneda estará disponible mediante la tienda virtual oficial del Banco Central. 

Billetes y monedas

El lanzamiento se suma a otras monedas conmemorativas de plata emitidas por el BCRP en los últimos años. Estas piezas destacan acontecimientos e instituciones vinculadas con la historia del Perú y son comercializadas principalmente para coleccionistas y aficionados a la numismática

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