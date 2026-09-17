Indecopi informa sobre retiro y destrucción de lote de gotas para los ojos por riesgo para la salud

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó a los consumidores sobre el retiro de un lote de gotas para los ojos Kenaler 0.05%, luego de que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) identificara un riesgo para la salud asociado a la presencia de partículas en el medicamento.

La alerta corresponde a la solución oftálmica, cuyo principio activo es ketotifeno. Este producto se utiliza habitualmente para aliviar síntomas oculares como picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

Ante el resultado crítico obtenido en el análisis de control de calidad, la autoridad sanitaria dispuso el retiro y la destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote señalado. El Indecopi recomendó a los consumidores abstenerse de utilizar estas gotas.

¿Qué lote de Kenaler fue retirado?

La medida de la Digemid se concentra específicamente en el lote 311024 de Kenaler 0.05%. La presencia de partículas fue identificada durante un análisis de control de calidad y motivó la disposición sanitaria para retirar el producto del mercado.

El resultado crítico representa un riesgo para la salud de los pacientes, según la información difundida por el Indecopi. Por ello, la recomendación para los consumidores es revisar el número de lote del envase antes de utilizar las gotas y evitar su uso si corresponde al producto alertado.

La autoridad sanitaria también puso a disposición de los ciudadanos un canal de contacto para consultas relacionadas con la alerta. Los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

Indecopi activa alerta para consumidores

El aviso forma parte del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, una herramienta destinada a informar sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores.

La información publicada en este sistema es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes. En este caso, el reporte permite conocer la medida adoptada por la Digemid y las recomendaciones relacionadas con el lote de Kenaler.

Asimismo, el Indecopi informó que su nuevo Portal de Alertas de Consumo permite a los ciudadanos registrarse para recibir alertas en tiempo real sobre los productos de su preferencia. La plataforma también ofrece noticias y consejos de seguridad para orientar a los consumidores.

El retiro del lote 311024 de Kenaler 0.05% busca evitar que los pacientes utilicen un producto identificado con un resultado crítico en el control de calidad. Los consumidores deben verificar el lote de sus gotas y abstenerse de utilizar las unidades comprendidas en la alerta.

Para consultar el aviso oficial y las recomendaciones de seguridad, pueden ingresar al. La información permitirá a los usuarios conocer los detalles de la medida sanitaria y mantenerse atentos a futuras alertas relacionadas con productos para la salud.