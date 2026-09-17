Ministro Rafael Belaúnde tras reunión con Juntos por el Perú: "Hay ánimo, apertura e interés de intercambiar puntos de vista"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 17 de septiembre, en el Congreso de la República, el titular del Ministerio de Defensa, Rafael Belaúnde se reunió con la bancada de Juntos por el Perú (JP), el presidente del Consejo de ministros, Luis Galarreta y otra serie de ministros. El encuentro tuvo como uno de sus principales temas el pedido de delegación de facultades legislativas planteado por el Gobierno.

Ministro de Defensa se reúne con bancada de Juntos por el Perú

A través de sus declaraciones para la prensa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se refirió a la reunión entre integrantes del Ejecutivo y la bancada de Juntos por el Perú. Tras el encuentro, destacó la disposición de ambas partes para dialogar y abordar distintos temas de interés.

"Yo creo que hay ánimo, hay apertura y hay interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con un ánimo muy receptivo y constructivo", declaró el titular de Defensa tras el encuentro.

La reunión contó también con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, además de otros integrantes del gabinete ministerial. El Ejecutivo viene sosteniendo encuentros con diferentes bancadas del Parlamento en el marco de la discusión sobre las facultades que busca obtener para legislar en determinadas materias prioritarias en el país.

El ministro Belaúnde destacó la disposición mostrada durante la jornada y consideró que existió apertura entre ambas partes para intercambiar puntos de vista y abordar las preocupaciones de los parlamentarios.

"Lo que ellos quieren y nosotros estamos dispuestos a aclarar los puntos de duda, de preocupación. Es un hecho que nosotros necesitamos las facultades", expresó el ministro de Defensa.

¿Cuántas solicitudes de facultades se han pedido?

Dicho pedido del Ejecutivo contempla 66 solicitudes, que vienen siendo evaluadas por el Congreso. Ante ello, Rafael Belaúnde reconoció que existe la posibilidad de que el Parlamento no otorgue la totalidad de las facultades solicitadas.

"Ellos están evaluando, son 66 pedidos, yo entiendo que, presumiblemente no nos darán todo lo que estamos pidiendo, pero tampoco los veo en ánimo de negar todo", destacó Rafael Belaúnde.

La discusión sobre la delegación de facultades se desarrolla mientras el Ejecutivo busca alcanzar acuerdos con las distintas bancadas parlamentarias sobre el alcance de las medidas que pretende implementar. Por esta razón, la reunión con JP forma parte de estas conversaciones políticas entre el Gobierno y el Congreso.

Finalmente, posición expresada por Rafael Belaúnde refleja, según sus declaraciones, la intención del Gobierno de continuar explicando sus propuestas para una decisión sobre el pedido.