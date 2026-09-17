Corte de LUZ en Lima y Callao este viernes, 18 de septiembre: cronograma con horarios y distritos afectados

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz Perú confirmó que habrá corte de luz el viernes 18 de septiembre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico programado.

Sin luz en Lima y Callao: ¿por qué será la interrupción del servicio?

De acuerdo al anuncio de Pluz Perú, el corte de luz responde a trabajos y acciones de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y fortalecer la red de distribución en diversas zonas de la capital y del primer puerto del Perú.

Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios diferenciados, por lo que se insta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con luz el viernes, de acuerdo a su cronograma oficial.

Corte de luz en Lima y Callao: distritos afectados el 18 de septiembre

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 18 de septiembre:

Zonas afectadas de San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. JUAN PABLO II manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. EL ARENAL DE CANTO GRANDE manzanas. A2, B2, C2, D2, E2, G2, H2, I2, J2, L2, LL2, O, P3, Q, Y1, Z1, AGRUP. FAM. HIJOS DE MARAVILLA manzanas. A, B, C, A.H. JUAN PABLO II V ETP. MZS. H1, H2, I3, AGRUP. FAM. VIRGEN DE GUADALUPE JUAN PABLO II MZS. B, C3, D, D1, E, E1, F, I, J, Además, se encuentra las siguientes zonas:

Zonas afectadas en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas de Lima Cercado

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. en la avenida Enrique Meiggs en las cuadras 17, 18, 19 y 20, en la avenida Nicolás Dueñas cuadra 2, el jirón Crespo y Castillo en las cuadras 17 y 18, en el jirón Mariano Angulo en las cuadras 17, 18, 19 y 2, parque Independencia cuadra 0, pasaje El Ayllu cuadra 2, jirón Flores de Oliva cuadra 2, jirón José Pimentel Jiménez cuadras 18, 19 y 20, pasaje 1 cuadra 1, pasaje 2 cuadra 1, pasaje 3 cuadra 1, pasaje 4 cuadra 1, pasaje 5 cuadra 1, pasaje 6 cuadra 1, pasaje 7 cuadra 1, pasaje 8 cuadra 1, pasaje 9 cuadra 1, pasaje Mateo Silva cuadra 18, 19 y 20.

Zonas afectadas de San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en jirón Bello Horizonte cuadras 16 y 17, jirón Ríobamba cuadras 14, 15, 16, y 17, jirón Tegucigalpa cuadras 6 y 7, jirón Pinar del Río cuadras 16 y 17, jirón Managua cuadras 5, 6, 7 y 8, jirón Malecón Rímac cuadras 15, 16 y 17, avenida Canadá cuadra 6.

Zonas afectadas de Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6: 30 p.m. en:

Zonas afectadas en Ventanilla

Zonas afectadas de San Miguel

Desde las 8: 00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en:

Zonas afectadas en San Miguel

Zonas afectadas del Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en el jirón Carrillo Albornoz cuadra 1, asentamiento humano Alan García Pérez manzanas A, C y D unidad modelo blocks T, U, V, W, X, Y, Z, Z2.

Zonas afectadas del Rímac

Desde las las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en:

Zonas afectadas en el Rímac

Zonas afectadas de Los Olivos

Desde las 12:30 p.m. hasta las 5:00 p.m en:

Zonas afectadas en Los Olivos

Zonas afectadas en Los Olivos

En conclusión, luego de anuciarse que habrá corte de luz previsto para este viernes, 18 de septiembre, se recomienda revisar desde ya el cronograma de Pluz Perú para identificar qué distritos de Lima y Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.