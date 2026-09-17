Violencia escolar en Perú: Minedu registra más de 11 mil reportes entre enero y agosto de 2026

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia escolar continúa siendo una de las problemáticas del país, que afecta a estudiantes de todo nivel en distintas regiones del país. De acuerdo con los reportes registrados por el Ministerio de Educación (Minedu) mediante la plataforma SíseVe, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron más de 11 mil casos de violencia escolar.

Minedu reporta más de 11 mil casos de violencia escolar

De acuerdo al reporte difundido en la página web SíseVe, un espacio digital del Ministerio de Educación, reportó que, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 11.805 casos de violencia escolar.

Como parte del informe, se detalla que esta cifra representa el registro más alto para ese periodo desde que se cuenta con información a través de esta plataforma. Asimismo, del total reportado, 5187 casos corresponden a agresiones físicas, 4545 reportes asociados a violencia psicológica y 2059 a por agresión sexual.

Reporte de Síseve entre enero a agosto del 2026

Según los datos difundidos, los casos de violencia entre estudiantes aumentaron en 18.5 % respecto a 2025. Dentro de las diferentes manifestaciones de violencia, la violencia sexual fue la que presentó el mayor crecimiento, con un incremento de 35.4 %.

A este grupo le siguen los casos relacionados con agresiones físicas, que registraron un aumento de 16.5 %, y las agresiones psicológicas, con un crecimiento de 15.3 % durante el periodo analizado.

¿En qué consiste la plataforma SíseVe?

SíseVe es un portal abierto a la población para reportar casos de presuntos hechos de violencia escolar. A través de este medio se puede hacer más de un reporte del mismo caso para que se brinde atención por parte de la institución educativa.

Frente a este panorama, los datos ponen de relieve la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención oportuna frente a situaciones de violencia y bullying en los colegios en todo el territorio nacional.

Este incremento de los reportes durante 2026 plantea además la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia y acompañamiento dentro de las instituciones educativas, así como la atención de los estudiantes afectados por este tipo de situaciones.

Finalmente, las cifras publicadas por el Ministerio de Educación a través de la plataforma digital SíseVe que alerta por más de 11 mil reportes por violencia escolar en Perú, genera consciencia en tomar acciones de prevención que ayuden a que de manera gradual se erradiquen las denuncias realizadas en la página web para el siguiente año.