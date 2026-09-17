Gia Meier revela que la llamaron para audicionar en 'Combate' y usuarios se enfurecen: "Hicieron un casting trucho"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Combate sigue dando que hablar y, esta vez, Gia Meier se encuentra en el centro de la polémica. La influencer confirmó que la llamaron para audicionar en el reality de ATV, generando sorpresa y cuestionamientos entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar.

Gia Meier confirma que la llamaron para 'Combate'

La expectativa por el regreso de Combate está por las nubes y, mientras ATV continúa trabajando en la nueva temporada, empiezan a salir a la luz algunos nombres que estarían vinculados con el reality. Esta vez, Gia Meier sorprendió al confirmar que recibió una llamada relacionada con el proceso de selección.

Todo pasó en un en vivo, cuando le preguntaron si era verdad que la habían convocado para pasar casting en el programa. La influencer se quedó fría con la pregunta y, tras un silencio, soltó la bomba que dejó a todos helados.

"Es verdad", contestó la hija de Christian Meier, confirmando que sí recibió el llamado para participar en el proceso relacionado con el regreso de 'Combate'.

La cosa no quedó ahí y de una se volvió tendencia en redes sociales. Pero ojo, hay que dejar claro que la influencer no confirmó tener un lugar asegurado en el reality ni haber cerrado el trato con la producción.

Usuarios cuestionan el casting de 'Combate'

La noticia sobre Gia Meier se conoce luego de que ATV organizara un casting masivo para encontrar a los nuevos integrantes de Combate. La convocatoria se realizó el sábado 12 de septiembre y reunió a más de 5 mil personas, según la información difundida sobre el evento.

Pero, mientras miles de jóvenes acudieron al canal con la ilusión de convertirse en competidores, también se conoció que algunas figuras de las redes sociales habrían recibido llamadas directas para audicionar.

Esta situación generó comentarios entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que se estaría realizando la selección de los participantes. Entre las reacciones que circularon apareció el reclamo: "Hicieron un casting trucho".

MacBridde y Agus Padilla también fueron convocados

Gia Meier no sería la única figura de redes sociales que recibió una llamada relacionada con el regreso de Combate. MacBridde y Agus Padilla también reconocieron que fueron contactados, aunque sus respuestas tuvieron algunos detalles particulares.

En el caso de MacBridde, el creador de contenido confirmó entre risas que lo llamaron para audicionar. Sin embargo, cuando le hicieron más preguntas sobre su visita a ATV y una posible prueba, prefirió no soltar más información.

Por su parte, Agus Padilla fue más directa y explicó que, por ahora, no aceptaría participar en el reality debido al tiempo que le demandaría. "Yo, la razón por la que no lo aceptaría, por lo menos no en este momento, es porque me sacaría bastante tiempo del día", comentó durante su transmisión.

La influencer confirmó que sí recibió una llamada cuando le preguntaron directamente: "Sí, sí, sí, sí". Por ahora, la producción de Combate todavía no presenta una lista oficial de participantes.

Así, Gia Meier confirmó que recibió una llamada para audicionar en Combate, mientras que las convocatorias a influencers y el casting masivo de ATV siguen generando comentarios.