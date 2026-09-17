ERM 2026: ONPE habilita descarga virtual de credenciales para miembros de mesa este 4 de octubre

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo 4 de octubre, la ONPE ha habilitado una página web por la cual se puede descargar virtualmente las credenciales para los miembros de mesa.

ONPE habilita descarga virtual de credenciales para miembros de mesa

Los ciudadanos que hayan sido elegidos como miembros de mesa, pueden acceder virtualmente a sus credenciales para acceder a su labor el próximo domingo 4 de octubre. Según lo revelado por la ONPE, los usuarios podrán verificar si fueron designados en el sorteo para ser autoridades en su local de votación y sus credenciales a través de una página web autorizada.

¿Cómo descargo mis credenciales virtualmente para ser miembro de mesa este 4 de octubre?

Para acceder a las credenciales de manera virtual, el usuario que ha salido elegido como miembro de mesa deberá ingresar al siguiente enlace y corroborar toda la información correspondiente.

Pasos para obtener tu credencial de forma virtual:

Ingresa a la plataforma de consulta de la ONPE Coloca tu número de DNI y selecciona: consultar Si eres miembro de mesa, busca: descarga tu credencial de miembro de mesa Ingresa tu DNI, dígito de verificación y fecha de nacimiento Selecciona en descargar para obtener el documento en PDF

Página web para descargar virtualmente credenciales para miembros de mesa

Capacitación para los miembros de mesa inicia este domingo 20 de septiembre

En ese sentido, los miembros de mesa podrán capacitarse en las oficinas descentralizadas y sedes de los distritos habilitados en todo el país durante septiembre. Además, la ONPE programó dos jornadas para los domingos 20 y 27 de setiembre, antes de las próximas elecciones regionales y municipales.

Dichas capacitaciones tendrán una duración de 5 horas, ya que se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y ambas fechas serán el día domingo.

La capacitación se desarrollará mediante las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), cuyos equipos mantienen actividades antes de la jornada electoral.

Un punto importante a destacar es que las personas elegidas para ser miembro de mesa, por realizar su labor en la jornada electoral de inicio a fin, recibirán la compensación de S/165 los siguientes días que se concluyan los comicios.

Finalmente, a través de la página web de la ONPE se puede acceder a la descarga virtual de credenciales para miembros de mesa este 4 de octubre.