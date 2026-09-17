Docente del colegio Liceo Naval denuncia represalias tras denunciar casos de bullying:"No nos escuchan"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una docente del Liceo Naval Almirante Guise denunció presuntas represalias luego de alertar sobre casos de bullying, hostigamiento y violencia dentro de la institución educativa.

La maestra cuestionó que sus reportes no hayan recibido la atención necesaria y sostuvo que, en lugar de escuchar a quienes advierten estas situaciones, se han producido acciones en su contra.

La denuncia se conoce en medio de la investigación por un presunto abuso sexual contra un escolar de 16 años. La profesora expresó su preocupación por la respuesta de la comunidad educativa y pidió que se revisen los reportes relacionados con la convivencia escolar.

Docente cuestiona respuesta ante bullying

Durante la entrevista, la maestra pidió investigar las situaciones de violencia que, según afirmó, se presentan dentro del colegio. Señaló que su labor como educadora consiste en proteger y formar a los estudiantes, pero lamentó que quienes intentan levantar la voz no sean escuchados.

"Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz, de decir, revisen de repente los estados que yo siempre coloco, revisen todas las personas de repente que de bien, porque nosotros somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escuchan, más bien se van contra nosotros, más bien las represalias", declaró.

La docente no precisó quiénes serían los responsables de las presuntas represalias. Ante la consulta sobre si tenía temor de hablar, aseguró que ha presentado diversas denuncias y que no se considera una persona que actúe por miedo.

"Yo no tengo miedo, por eso he hecho muchas denuncias", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Una docente del colegio Liceo Naval denunció presuntas represalias tras alertar sobre casos de bullying dentro de la institución. La maestra cuestionó la respuesta ante sus reportes y afirmó que no ha sido escuchada. Situación ocurre tras grave denuncia... pic.twitter.com/6bajrzKzVs — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

"Me han hecho pasar muchas cosas"

La maestra también sostuvo que los docentes que intentan advertir sobre hechos irregulares han enfrentado dificultades. Aunque evitó detallar los casos que mencionaba, reiteró que la situación no se limitaría a un solo episodio de violencia escolar.

"Los buenos docentes, los buenos docentes. Y se han ido contra mí", manifestó al ser consultada sobre si existían denuncias previas que no habían generado cambios y por quiénes habían sido realizadas.

Asimismo, indicó que no podía brindar mayores detalles sobre los hechos que, según su versión, motivaron las acciones en su contra. La profesora insistió en qu e ha atravesado situaciones difíciles dentro de la institución.

"No solamente esos hechos, muchas cosas que de repente, vuelvo a repetir, no tengo la disponibilidad en este momento porque estoy segura que no...", señaló.

Ante una nueva pregunta sobre si tenía miedo, respondió: "No, miedo no. Simplemente que me han hecho pasar muchas cosas".

La denuncia de la docente plantea interrogantes sobre la atención que reciben los reportes de violencia y bullying en el Liceo Naval. Sus declaraciones se producen mientras continúa la investigación por el presunto abuso contra un escolar, por lo que corresponde esclarecer tanto los hechos denunciados como las condiciones de convivencia dentro de la institución. La profesora pidió que se investiguen sus alertas y que se escuche a quienes buscan proteger a los estudiantes.