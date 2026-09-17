Corte de AGUA el 18 de septiembre en distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/09/2026
Nuevo corte de agua programado. Sedapal anunció qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio el viernes 18 de septiembre, así como los horarios en que se ejecutará la medida.
Corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo, según Sedapal?
Este viernes 18 de septiembre, diversos sectores de Lima Metropolitana tendrán una interrupción programada del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.
En ese marco, Sedapal insta a sus usuarios a tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto del corte de agua que, como destaca en su comunicado, no será en un distrito en su totalidad, sino en urbanizaciones, manzanas, calles y asentamientos humanos en específico así como en horarios diferenciados dependiendo del tipo de intervención.
¿Qué distritos tendrán corte de agua?
Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes:
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Monterrey zona B / A.H. Monterrey zona A / Asociación 8 de Enero / Cerro Candela / Avenida 10 de Abril
- Sectores: Sector 176
- Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.
Surco
- Motivo: Mantenimiento de válvula de control y cambio de válvula
- Áreas afectadas: Urbanización Monterrico / Urbanización Monterrico Sur / Urbanización Prolongación Benavides / Cuadrante de la avenida Alejandro Velasco Astete / Jirón Loma Umbrosa / Jirón Morro Solar / Avenida Tomás Marsano
- Sectores: Sector 62
- Horario: 12:00 m. - 11:00 p. m.
Segundo aviso:
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Áreas afectadas: Urbanización Las Laderas / Urbanización Valle Hermoso Oeste / Urbanización Las Casuarinas, primera etapa / Urbanización Las Casuarinas, segunda etapa / Urbanización Las Casuarinas, tercera etapa
- Sectores: Sector 299
- Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
San Isidro
- Motivo: Ejecución de empalme
- Áreas afectadas: Urbanización El Rosario / Urbanización Orrantia / Cuadrante de la avenida Javier Prado / Avenida Las Flores / Avenida Aurelio Miró Quesada / Avenida El Rosario / Calle Los Cipreses
- Sectores: Sector 51
- Horario: 12:00 m. - 11:00 p. m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Hermanos Ayar / A.H. Belén / A.H. 6 de Mayo / A.H. Virgen del Carmen I / U. Pop. Tahuantinsuyo
- Sectores: Sector 336
- Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.
Cercado de Lima
- Motivo: Trabajos de empalme de tubería, trabajos de empalme de tuberías y ejecución de empalme
- Áreas afectadas: P.J. El Planeta / A.H. Chabuca Granda / P.J. Conde de la Vega Baja / P.J. Flor Conde de la Vega / P.J. Villa María del Perpetuo Socorro / Calle Reque / Río Rímac / Avenida Morales Duárez / Avenida Ramón Cárcamo / Avenida Enrique Meiggs / Calles interiores al cuadrante delimitado por esas vías
- Sectores: Sector 31
- Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Arenal Alto Canto Grande / A.H. Señor de los Milagros II / P.I. Los Ángeles sector Keiko Sofía Fujimori / A.H. Cerrito La Libertad / A.H. Nueva Vida zona A / Agrupación 30 de Agosto / A.F. Los Nogales / Agrupación César Vallejo II / Agrupación 9 de Febrero / A.H. 1ro de Setiembre / A.H. César Vallejo / A.H. Nueva Vida sector B / A.H. Nueva Vida sector B, Agrupación Lomas / A.F. Villa Nuevo Horizonte / Agrupación Sagrado Corazón de Jesús / Agrupación Corazón de Jesús / Agrupación Santiago Apóstol / A.H. Juan Pablo II V etapa, sector 1 / A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida / Agrupación Mi Perú / A.H. P.I. Nuevo Milenio sector Nueva Vida, zona E / A.H. Juan Pablo II V etapa, sectores M, N, P y Q
- Sectores: Sector 412
- Horario: 9:00 a. m. - 9:00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Áreas afectadas: P.J. San Gabriel Vallecito Bajo / A.H. Manuel González Prada / A.H. La Florida / A.H. Ampliación Comité 24 / A.H. Casuarinas / A.H. José Carlos Mariátegui sector Vallecito Bajo, manzanas 83, 84A, 97 y 98 / Comité 42 / A.H. José Carlos Mariátegui tercera etapa, manzanas 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10 y Y10 / A.H. Nuevo Amanecer / A.H. Virgen del Carmen
- Sectores: Sector 309
- Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
Ante el anuncio del corte de agua para el 16 de septiembre, se aconseja tomar medidas preventivas y revisar el cronograma de Sedapal con anticipación para saber en qué distritos de Lima se efectuará la medida.