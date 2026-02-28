Caso Lizeth Marzano: Abogado de Marisel Linares niega "actos de encubrimiento"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las investigaciones por el caso de Lizeth Marzano, el abogado de Marisel Linares, Percy Sampén, sostuvo que nunca hubo un "acto de encubrimiento" y aseguró que la periodista brinda a las autoridades toda la información correspondiente "en función a lo que ella tiene a la mano".

Delito de encubrimiento "no aplica"

Este sábado se inició la toma de declaraciones de personas involucradas en el accidente de tránsito que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

Así, el abogado de la periodista Marisel Linares, Percy Sampén, acudió hacia la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito en el distrito de La Victoria con el fin de continuar con las diligencias correspondientes.

En ese sentido enfatizó en que su patrocinada tiene una relación directa, familiar o afectiva, con el investigado Adrián Villar pues ejercería el rol de madrastra. "Uno no necesita ser madre biológica para que aplique la figura del encubrimiento", indicó.

"La señorita Linares es madrastra de la persona que ha causado el accidente, tiene un vínculo familiar y afectivo bastante fuerte de muchos años no es algo reciente y, por lo tanto, el delito de encubrimiento no aplica para este tipo de casos", refirió.

Por ello, reafirmó que la defensa legal de la periodista descarta cualquier tipo de acto de encubrimiento y contradicción ante las recientes revelaciones públicas.

Además, afirmó que Marisel Linares está colaborando las diligencias realizadas con la información "correspondiente en función a lo que ella tiene a la mano".

Sí hubo contrato de donación, afirma abogado

Recientemente, el despacho notarial aclaró que no existe registro alguno de la supuesta donación del vehículo involucrado en el atropello de Lizeth Marzano que estaba a nombre de la periodista Marisel Linarias y habría sido entregado hacia Adrián Villar.

En ese sentido, el abogado Sampén indicó que el comunicado "no se ha desmentido" la donación sino que esto no se ha "elevado a escritura pública".

"El documento tiene un sello notarial. La notaría en ningún momento ha desmentido o ha dicho que el documento es falso, al contrario; simplemente ha dicho que se trata de un acto que no ha sido elevado a escritura pública lo cual es correcto", añadió.

El abogado de la periodista Marisel Linares, Percy Sampén, sostiene que no existe acto de encubrimiento por parte de su patrocinada debido a la cercanía con el investigado Adrián Villar por el atropello de Lizeth Marzano.